Yeni Malatyaspor’da 14 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

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Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da 14 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.

20202021 sezonunun 41.haftasına kadar ligde kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, 45 puan toplayarak lig’i 15. sırada bitirmişti. Doğu Anadolu ekibinde 15 futbolcunun şözlesmesi sona eriyor. Sözleşmesi sona eren futbolcular: Zuqui, Erkan Kaş, Eray İşçan, Bülent Cevahir, Benjamin Tetteh, Ahmed Ildız, Acquah, Musttafa Eskihellaç, Foffana, Chebake, Zeki Yavru, Umut Bulut, Mallan, Olcay Şahan’dan oluşuyor.

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