Malatya'da çok sayıda cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya'da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda bin 75 adet cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezinde gerçekleştirilen 3 ayrı çalışmada bin 75 adet cinsel uyarıcı ürün ile 5 bin 160 adet içi dolu makaron, 175 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 23 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda ürünlere el konulurken, 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.