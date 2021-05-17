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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürkan, sentetik çim saha alanlarında inceleme yaptı

İHA

Başkan Gürkan, sentetik çim saha alanlarında inceleme yaptı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Orduzu Mahallesi’nde bölgedeki amatör spor kulüplerinin istifadesine sunulacak olan sentetik çim saha alanlarında incelemelerde bulundu.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve bölgedeki amatör spor kulüplerinin istifadesine sunulacak olan sentetik çim saha alanlarında yapılan incelemelerde Başkan Gürkan’a Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve Şube Müdürleri eşlik etti.
Orduzu bölgesinin yeni gelişim alanlarından biri olduğunu belirten Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay yaptığı konuşmada, “Orduzu bölgemiz İlimizin önemli alt merkezlerinden biri hüviyetinde. Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 35 bin metrekare alan üzerine FIFA standartlarında sentetik çim saha yapıyoruz. 500 seyirci kapasiteli olacak olan bu stadımızda bütün sosyal donatıların yapıldığı bölgedeki bütün amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir semt sahası yapıyoruz. Orduzu bölgemize 3 semt sahası yapıyoruz. Şu an Aslantepe bölgesinde yaptığımız sahamızdayız. Bu sahanın yaklaşık maliyeti 4 milyon TL ” şeklinde konuştu.
Orduzu Spor Kulüp Başkanı İsmet Biratlı ise,“Orduzu bölgesinde üç tane amatör spor kulübü bulunmakta. Amatör spor kulüpleri olarak 14 km uzaklıkta bulunan Yeşiltepe’ye gidip geliyorduk. Bu sahamızın yapılmasıyla birlikte gençlerimiz burada antrenmanlarını yapacaklar. Daha fazla sporcu yetiştirme imkânına kavuşacağız. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Orduzu Mahallesinde yapımına başlanan semt sahasında incelemelerde bulunduklarını belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Orduzu bölgemizde üç amatör spor kulübümüz var. Bu kulüplerimizin saha talepleri vardı. Bu bölgede saha olmamasından dolayı başka bölgelerde bulunan sahalarda antrenman yapmak zorunda kalıyorlardı. Buda hem zaman hem de maddi anlamda kulüplere bir yük getiriyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz görüşmelerde Malatya’nın her noktasında gençlik ve spor hizmetleriyle alakalı olarak gençlik kampı, gençlik karşılama merkezi, kapalı spor salonları, jimnastik salonları ve semt sahaları olsun buraya Malatya tarihinin en büyük yatırımları gelmiş oluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda 300 milyonun üzerinde bir yatırım Malatya’mıza kazandırıldı. Bu bölgemizde üç tane sentetik çim saha yapıyoruz. Bu üç sahamızın toplam maliyeti 7 milyon liranın üzerinde bir rakama tekabül ediyor. Bu sahalarımız Orduzulu hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Gürkan konuşmasının devamında, “Ayrıca bu yıl içerisinde Büyükşehir Belediyesi olarak Genel İdare ile birlikte yapmış olduğumuz yatırım miktarı 1 milyar gibi bir rakama tekabül ediyor. Gelincik Tepesine TOKİ tarafından bin 500’ün üzerinde konut inşa edildi. Bir kısmı tamamlandı bir kısmı da tamamlanma aşamasında. Orduzu Bölgemize yeni bir alt merkez inşa ediliyor. Bu konutlarla birlikte bu alanın altyapısı Maski Genel Müdürlüğümüz tarafından tamamen yenilenmekte. Atık suların akarsularına karışmaması noktasında titiz bir çalışma yürütülmekte. Bu kapsamda derelere akan atık suların doğu kolektörüne bağlanması içinde çalışmalar yürütülmektedir. Yol açma ve asfaltlama çalışmaları Yol ve Altyapı Daire Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır. Vatandaşlarımız bu süreç içerisinde biraz sıkıntı yaşayabilirler ama inanıyorum ki en kısa süre içerisinde buradaki çalışmalar tamamlanarak sorunsuz bir Orduzu’ya kavuşmuş olacaklar. TOKİ konutları için Büyükşehir Belediyemiz tarafından kamulaştırması yapılan 30 metre genişliğindeki yolumuzda da çalışmalar devam ediyor. Kamulaştırma çalışmalarında gönüllülük esasına göre çalışma yürüttük. Bu yolumuz bir taraftan Elazığ istikametinde giden Çevre Yoluna Bağlanırken bir yandan da Kuzey Kuşak ve Kuzey Çevre Yollarına bağlanarak herhangi bir kesintiye uğramadan trafik akışı sağlanacaktır. Dolayısıyla Orduzu bölgemize bu yıl içerisinde 1 milyar liralık bir yatırım yapıldı. Buda Cumhuriyet tarihinde bu bölgeye yapılan en büyük yatırım hamlesidir. Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar yapılan bütün hizmet ve yatırımlar bizim kontrolümüzdedir. Hizmet yaparken her zaman vatandaş memnuniyetine büyük önem vermekteyiz. Bu noktada da daire başkanlıklarımız ve ilgili müellif firmalarımıza da bu konuda gerekli uyarı ve ikazlarımızı yapmaktayız. Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya genelinde büyük bir yatırım hamlesi içerisindeyiz. İnşallah Malatya tarihinin toplam kümülatif yatırımlarının bu sıkıntılı dönem içerisinde yapılıyor olması ayrıca bir şans olarak düşünüyorum. Bizlere bu imkanları veren başta Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimize ve bütün bakanlıklarımıza da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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