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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi Belediye meclisi İsrail zulmünü kınadı

İHA

Battalgazi Belediye meclisi İsrail zulmünü kınadı

Battalgazi belediye meclisinde grubu bulunan siyasi partiler, Mayıs ayı olağan toplantısında İsrail’in Filistin halkına yaptığı zulmü kınadılar.
Battalgazi Belediye Meclisi, Mayıs ayı olağan toplantısı tamamlandı. Koronavirüs tedbirleri dahilinde Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, toplam 8 gündem maddesi görüşüldü. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda imar plan değişikliği ile ilgili bazı maddeler kabul edilerek karara bağlanırken, bazı maddelerinde ertelenmesine veya ilgili komisyona havale edilmesine karar verildi. Battalgazi Belediye Meclisi’nde grubu bulunan AK Parti, MHP ve İYİ Partili Meclis üyeleri, yayınladıkları bildiri ile İsrail'in Mescidi Aksa'daki çirkin saldırılarını kınadı.
AK Parti Meclis Üyesi Av. Leyla Keleş tarafından Cumhur İttifakı adına okunan ‘Battalgazi Belediye Meclisimiz, Filistin’in Her Zaman Yanındadır’ başlıklı yazılı bildiride “Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa, Kudüs ve Filistin toprakları bin 948 yılından beri İsrail terör devletinin işgali altındadır. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının başlangıcında İsrail terör devleti, Filistin halkına saldırmaktan geri durmamıştır. Ramazan ayının son cuması olan 7 Mayıs günü Mescidi Aksa’da namaz kılmak üzere toplanan sivillere orantısız güç kullanarak saldırmıştır. Mübarek Ramazan ayında Peygamber kokulu Mescidi Aksa ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri tarafından gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla gerçekleştirilen menfur saldırılar ardından, bebek ve çocuklar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin şehit olmasına ve yaralanmasına sebep olmuştur. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Battalgazi Belediye Meclisi olarak bu zulmü, hukuk tanımazlığını ve ilk kıblemiz Mescidi Aksa’ya yönelik gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Filistinli kardeşlerimiz asla yalnız değildir. Buradan Uluslararası topluma ve uluslararası medyaya da açıkça soruyoruz: Kudüs'teki devlet destekli saldırılar 'terör' değil de nedir? Sadece Müslümanların değil tüm insanlığın vicdanını kanatan alçak saldırıların ve Filistinlilerin dünyanın gözü önündeki yaşadığı zulmün adı nedir? Dünya İsrail’in hukuk tanımaz, vicdanlara sığmayan bu tutumunu daha ne kadar görmezden gelecek? Şuanda Filistin’de hem savaş suçu işlenmekte hem de soykırım yapılmaktadır. Dünya bu soykırıma daha ne kadar göz yumsa da, Türkiye olarak biz göz yummayacağız. İsrail terör devleti Filistinli kardeşlerimizin haklarını uluslararası hukuk ilkelerini çiğneyerek gasp etmektedir ve biz bu gidişata bir dur demedikçe gasp etmeye devam edecektir. İsrail terör devletinin Şeyh Cerrah bölgesi başta olmak üzere Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerin mülkiyet haklarına karşı gerçekleştirmiş olduğu haksız ve hukuksuz saldırıları ve işgali sona erdirilmelidir. İsrail terör devleti Gazze’ye uyguladığı hukuksuz ablukayı derhal kaldırmalıdır. Battalgazi Belediye Meclisi olarak Kudüs'ün ve Haremi Şerif'in statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail'in mütecaviz eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye; Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan İYİ Parti Meclis Üyesi Mehmet Ali Görgeç’te Millet İttifakı adına okuduğu yazılı bildiri ile İsrail'in Filistin’de devam ettirdiği çirkin saldırılarını kınadı.
Meclis Toplantısının ardından konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Ne yaparsanız yapın kazanan Filistin olacak’ diyerek, “Dünya’nın üzerinde bugün ne kadar zulüm varsa, bu zulmün başlatılmasında her zaman Yahudiler vardır. O kitlenin kendine göre inanç değerleri var. İdeolojilerini gerçekleştirme noktasında her yolu kendilerine mubah gören bir milletler. Müslüman kardeşlerimize yönelik başlattıkları çirkin saldırılar sonucunda birçok günahsız yavrularımızı, genç ve kadınları şehit etmiş ve yaralamışlardır. Tüm dünya bu zulme ve olaylara sessiz kalıyor. İsrail'in zulmü giderekte katlanıyor. Filistinlileri evlerinden çıkarmaları, evlerini işgal etmeleri zulmün çok büyük bir şekilde açıktan yapıldığının göstergesidir. Bizim için büyük bir ibret sahnesidir. Bu zulüm, Bütün Müslümanları Kudüs konusunda bir olmaya beraber olmaya ve uyanmaya teşvik etmelidir. İşgal ve sömürünün bitmesi için bütün Müslümanların Kudüs duyarlılığın üst seviyede olması gerekir. Biz asırlar boyunca Kudüs'te barışı gerçekleştirmişiz. Ecdadımız farklı inançlardan, kültürlerden, ırklardan pek çok insanı barış içerisinde orada yaşatmıştır. Tüm dünyanın gözünü yumduğu bu zulmü yüksek sesle kınıyoruz. Hukuktan ve ahlaktan yoksun bu zihniyetin işgal politikalarına ve zorbalıklarına bir an önce son verilmelidir. Türkiye’nin bu konuda göstermiş olduğu tavrı hakikaten takdirle karşılıyoruz” dedi.
Battalgazi Belediye Meclisi, Haziran ayı toplantısı ise 2 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’de Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirecek.

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