Malatya’da kontrollü normalleşmede metrelerce kuyruk oluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Covid19 tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın ardından Malatya’da berberlerde ve PTT önünde yoğunluk oluştu.

Malatya’da Covid19 tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar berberlere akın etti. Berberlerde gün boyu randevular doldu. Vatandaşlar, banka ve kargo işlemlerini halletmek için de Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi'nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasına akın ettiler. Sabahın erken saatlerinden itibaren PTT Başmüdürlüğüne gelen vatandaşlar, bina önünde metrelerce kuyruk oluşturdular. Sırada bekleyen vatandaşlar arasında zaman zaman sosyal mesafede de unutuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.