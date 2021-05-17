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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gara şehidinin annesi: "Bir nebze de olsa içimize su serpildi"

İHA

Gara şehidinin annesi: "Bir nebze de olsa içimize su serpildi"

Gara şehidi Astsubay Semih Özbey'in annesi Sadiye Özbey, PKK'nın sözde Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı teröristin öldürüldüğü haberinin bir nebze olsun kendilerini rahatlattığını söyledi.
PKK terör örgütü, Gara'da alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 13 şehidin infaz emrini verenlerden biri olan PKK'nın sözde Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist Nurettin Halef AlMuhammed'in MİT'in Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği operasyon ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Malatyalı Gara şehidi Jandarma Personel Astsubay Semih Özbey'in ailesi de haberi televizyon ekranlarından aldı.

“Devletimiz, hepsini teker teker inlerinden çıkarıp leşlerini serecektir”
Şehidin babası Gürsel Özbey, aldıkları haberin bir nebze de olsa kendilerini rahatlattığını belirterek “Acımızı dindirecek hiçbir şey yok ama bu haber bir nebze olsa da biraz ferahlık veriyor. Ben sayın Bakanım Süleyman Soylu’yla birlikte Cumhurbaşkanımızı ziyarete gittiğimde bütün dağ kadrosunun, elebaşlarının hepsinin ölmeden benim rahat edemeyeceğimi söylemiştim. İnşallah bunun arkası gelecek. Kötülüğün sonu yok. Bizim çocuklarımız mazlumdu. Kendi ellerindeydiler. Neden bunu yaptılar, yapmamaları lazımdı. Bu bize yapılan en büyük darbe, en büyük haksızlıktır. Biz buna üzülüyoruz. Tabii ki devletimiz gereğini yapacaktır. Hepsini teker teker inlerinden çıkarıp leşlerini serecektir. Ben buna inanıyorum. Devletime güveniyorum. Var olsun Türkiye Cumhuriyeti, var olsun milletimiz. Devamı da inşallah gelecektir, bizim beklentimiz o. Bizim acımızı bunlar bir nebze azaltacaktır ama inşallah sonu gelecektir. Terör örgütü sonsuza kadar milletin sırtından kurtarılacaktır diye ümit ediyorum” dedi.

“Bir nebze de olsa içimize su serpildi ama inşallah kökleri gelir”
Şehidin annesi Sadiye Özbey ise, Gara’da evladını şehit eden teröristlere tepki göstererek, “Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Çocuklarımızın ölümüne sebep olan teröristlerden birsinin öldürüldüğünü açıkladı. Bir nebze de olsa içimize su serpildi ama inşallah kökleri gelir. Benim çocuğumun hiçbir günahı yoktur. Hiçbir suçu yoktu. Benim çocuğum sadece kendi ekmeğinin peşindeydi. Bize bunları yaşatanlara ben sürekli beddua ediyorum. İnşallah hepsinin kökü gelir. Bunlar Müslüman değiller, bunlar Amerika’nın, İngiltere’nin uşakları. Sağolsun Cumhurbaşkanımızı rabbim başımızdan eksik etmesin. İnşallah bunların sonları gelir. Bütün anne, babaları böyle sızlatmakla ellerine bir şey geçmeyecek. Onlar en sonunda kendi eştikleri kuyuya düşecekler, inşallah cehennemde yanacaklar. Bizim çocuklarımız da rabbimin izniyle şehit oldular, cennette olacaklar. O zaman da biz onlara güleceğiz orada. Ama hakkımızı da orada alacağız. Çocuğum da, ben de hakkımızı orada alçağız" şeklinde konuştu.

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