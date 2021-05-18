Battalgazi’deki göletler temizleniyor

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orduzu Kaldırım mahallesinde bulunan Kaldırım Göleti alanında geniş kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan temizlik çalışması ile birlikte Kaldırım Göleti, daha temiz bir görünüme kavuşturuldu.

Battalgazi’de gerçekleştirdiği çalışmalar ile çevre dostu bir belediyecilik anlayışı ortaya koyan Battalgazi Belediyesi, periyodik olarak yaptığı gölet temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin her ay periyodik olarak gerçekleştirdiği gölet temizlik çalışmaları kapsamında Orduzu Kaldırım mahallesinde bulunan Kaldırım Göleti alanında geniş kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan temizlik çalışması sonrası Kaldırım Göleti temiz bir görünüme kavuşurken, mahalle sakinleri yapılan hizmet ile ilgili memnuniyetlerini dile getirdiler.

“Orduzu’dan elini hiç çekmedi”

Yapılan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini ileten Orduzu Mahallesi Muhtarı Abuzer Ekin, “Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından Orduzu mahallemizde bulunan Kaldırım göletimizin temizliği yapılıyor. Battalgazi Belediyemiz, Orduzu’da bulunan 3 gölette de temizlik çalışmalarını rutin olarak gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Battalgazi Belediyemize ve ekiplere çok teşekkür ediyorum. Başkanımız göreve geldiği günden bu yana hizmet anlamında Orduzu’dan elini hiç çekmedi. Her zaman yanımızdalar. Rabbim kolaylıklar versin. Bundan sonraki çalışmalarında teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Çalışmalarımız periyodik olarak sürecektir”

Temizlik çalışmaları kapsamında ilçe genelindeki göletlerde bakım ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Temizlik işleri ekiplerimiz, vatandaşların yaz aylarında yoğun şekilde kullandığı göletleri daha güzel ve temiz bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyorlar. İlçemizi daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımız periyodik olarak sürecektir. Yapılan çalışmaların halkımıza hayırlı olmasını temenni ederim” diye konuştu.

Gelincik ve Orduzu Pınarbaşı göletinde de temizlik çalışmalarının startını veren ekiplerin bu çalışmaları, ilçedeki vatandaşlardan da büyük takdir topluyor.

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