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Başkan Çınar, ‘Hemşireler Haftası’ programına katıldı Çınar: “Milletimizin gönlünde özel bir yere sahipsiniz”

İHA

Başkan Çınar, ‘Hemşireler Haftası’ programına katıldı Çınar: “Milletimizin gönlünde özel bir yere sahipsiniz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Hemşireler Haftası’ nedeniyle İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen video konferans programına katılarak, toplum ve insan sağlığı için büyük bir özveriyle çalışan hemşireleri verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.
Konuşmasına, her yıl 12 18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Hemşireler Haftasını kutlayarak başlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ ‘Hemşireler Haftası’ nedeniyle İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenip, Turgut Özal Tıp Fakültesi ve Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi işbirliğiyle gerçekleştirilen kutlama programında emeği geçen Rektörlerimize, Dekanlarımıza, Doktorlarımıza ve Hemşirelerimize çok teşekkür ediyorum. Kahraman sağlık ordumuz içerisinde büyük bir gayret ve özveriyle çalışan, Malatya’nın sağlık alanındaki en önemli karar vericilerinden olan Rektörümüz, İl Sağlık Müdürümüz, Dekanlarımız, Öğretim Üyelerimiz ve şu anda yayına katılan sağlık personellerimizle bir arada olmanın gururunu yaşıyorum. Sağlık hizmetleri içerisinde rolü ve etkisi çok büyük olan hemşirelik, insan yaşamına hizmet eden çok kıymetli ve anlamlı bir meslek dalıdır. İnsan sağlığı için, ayrım yapmadan, fedakarlıktan kaçınmadan, eşini, kardeşini, annesini, babasını, kısaca ailesini unutarak, insan hayatı kurtarmak için mücadele veren, mesai kavramı gözetmeden görevlerini özenle yerine getiren bütün hemşirelerimize insan hayatına katkılarından dolayı saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Tüm sağlık çalışanlarımıza sağlık ve huzur dolu günler temenni ediyorum. Özellikle dünya hayatını temelinden sarsan pandemi sürecinde ülkemizin dört bir tarafında gece gündüz demeden, büyük bir hizmet aşkıyla çalışan hemşirelerimiz, üstlendikleri zor ve sıkıntılı görevleri layıkıyla yerine getirip, aziz milletimizin gönlünde çok özel bir yere sahip oldular. Sağlık çalışanlarımızın ve hemşirelerimizin hakkı asla ödenmez, onlar bu milletin kahramanlarıdır. Allah hepsinden binlerce kez razı olsun. Ailelerinden fedakarlık ederek, sabır ve özveri göstererek görevini aksatmadan, uyumadan, dinlenmeden büyük bir hizmet aşkıyla çalıştılar ve halende çalışıyorlar, gösterdikleri fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir. İşini gönülden ve sevgiyle yaparak isimlerini ülke tarihine altın harflerle yazdıran bu fedakar insanlarla bizler her zaman gurur duyuyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta sağlıkçılarımızın rahat, güvenli ve sağlıklı alanlarda işlerini yapmaları için imkanlarımızı seferber ettik. Gelen her türlü talebi ve isteği yerine getirmekteyiz. İnsan sağlığının korunması adına takdir edilecek başarılı işlerin altına imza atan kahraman sağlık ordumuzun her daim emrindeyiz. Sağlık sektöründe çalışanların emeği, alın teri ve fedakarlığını, milletimiz asla unutmayacaktır. Hastalardan güler yüzünü ve şefkatini esirgemeden büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini yerine getiren tüm hemşirelerimizin gününü kutluyor, mesleklerinde başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

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