Mühürlenen iş yerinde yine kumar oynatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da kumar oynanması nedeniyle mühürlenen iş yerinde yine kumar oynatıldığı belirlendi. Mührü kırılan iş yerine baskın yapan ekipler sigaramatiğe el konulurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi’nde bir işyerinin kumar tahkikatı müteakiben mühürlenmesinden sonra işyerinin mührü bozularak kumar oynandığını polis tespit etti. Bunun üzerine, belirtilen adrese giden polis, işyerinin mührünün bozulduğu gördü. Ayrıca işyerinde, içindeki 35 TL ile birlikte Sigaramatik Cihazı görülerek muhafaza altına alındı.

Şüpheli A.C., polis tarafından yakalanarak adli tahkikata başlanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.