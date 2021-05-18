Çaldığı bisikleti internette satışa çıkarınca yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da çaldığı bisikleti internette satışa sunan zanlı Malatya’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ’da bir şahsın bisikleti çalındı. Meydana gelen açıktan hırsızlık olayı ile ilgili müşteki polise müracaatına istinaden yapılan ihbar doğrultusunda çalınan bisikletin Malatya’da ikinci el internet sitesi üzerinden satılık olduğu anlaşıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli E. B. isimli şahıs yakalandı. Suça konu bisiklet ele geçirildi.

Konu ile ilgili tahkikata başlanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.