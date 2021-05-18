Başkan Gürkan’dan 19 Mayıs mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Gürkan, mesajında “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 102. yıldönümünü kutluyoruz. Atatürk’ün önderliğinde 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan istiklal meşalesi tüm vatana yayılmış, istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşı ile taçlanmış, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde de yolumuzu aydınlatmış ve aydınlatmaya devam etmektedir. İstiklal mücadelemizin başladığı 19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, Cumhuriyeti emanet ettiğimiz gençlerimize duyduğumuz güvenin bir göstergesidir. Bu aziz vatanın bizlere emanet edildiğinin bilinciyle, tarihimize ve değerlerimize sahip çıkarak, ülkemizi millet olarak hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayretinde olmalıyız. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını önceki yıllarda olduğu gibi kortej yürüyüşü ve büyük bir coşku ile kutlamak isterdik. Ancak, tüm dünyayı etkisine alan korona virüs salgını nedeniyle bu yıl da bunu gerçekleştiremedik. Önümüzdeki yıllarda inşallah çok daha büyük coşku ile Bayramımızı kutlayacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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