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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürkan, asfalt çalışmalarını inceledi

İHA

Başkan Gürkan, asfalt çalışmalarını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından alt yapı çalışmalarının tamamlandığı Yavuz Selim Mahallesi’nde Yol ve Altyapı Koordinasyon Başkanlığı ekipleri tarafından asfaltlama çalışmaları yapılıyor.
MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Yavuz Selim Mahallesinde bulunan TOKİ evlerinin bulunduğu alanda yaşanan sorunlar nedeniyle yapılan çalışmalar tamamlandı. Alt yapısı tamamen yenilenen mahallede MASKi Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmaların tamamlanması sonrasında Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından mahallenin üst yapı çalışmalarına geçildi.
Yavuz Selim Mahallesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Başkan Gürkan’a inceleme gezisinde Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Daire Başkanları ve muhtarlar eşlik etti.
MASKİ tarafından yapılan alt yapı çalışmaları hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, “Bölgede su ile ilgili gerek basınç gerekse debi ile alakalı ciddi sorunlarımız vardı. Alt yapı ile birlikte bölgenin üst yapısını da tamamladık. Bölgenin yeni abone bağlantılarını yaptık. Abone bağlantısı sonrasında üst yapıda oluşan eksiklikleri de ilgili birimdeki arkadaşlar sağ olsunlar yapıyorlar. Mahallemizde alt yapı ve üst yapı ile ilgili sorunlar inşallah çözülmüş olacak” dedi.
2005 yılında TOKİ tarafından konutların yapılmaya başlandığını ancak alt yapının iyi olmadığını ve MASKİ’nin bu sorunu çözdüğünü söyleyen Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Ramazan Yavuz, “Selahattin Gürkan Başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra kendisine rica ettik, evlerde üst katlara suların çıkmadığını söyledik ve sıkıntımızı dile getirdik. Yeni yapılan bir bölge olmasına rağmen alt yapımız yetersiz. Selahattin Başkanımız sağ olsun alt yapımızı yeniden sil baştan yaptılar. Açılan kanalları tekrardan kapattılar. Ana caddemizde sıkıntılar vardı onu da yaptılar. Biz Büyükşehir Belediyemizden hizmet alıyoruz. Yavuz Selim Mahallem adına Başkanımıza minnettarız. Biz Selahattin Başkanımıza ve ekibine sürekli dua edeceğiz. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Amacımız, sağlıklı daha modern hizmet sunmaktır”
Görevlerinin, Malatya’da yaşayanlara daha sağlıklı bir ortamda, daha modern ve çağdaş şehircilik anlayışının olduğu hizmetle tanışmalarını temin etmek olduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Özellikle bizler çalışma usul ve esaslarında zamanında doğru tespit, doğru işlemleri, doğru bir şekilde yapmış olsak yaşanan sıkıntılı hadiseleri tekrar yaşamazdık. Yeni yapılan TOKİ alanında mevcut su şebekesinin yeterli olmadığını ve alt yapının kifayet etmediğini görüyoruz. Yolların düzenli olmadığını görüyoruz. Bu anlamda MASKİ Genel Müdürlüğümüz alt yapı ile ilgili çalışmaları yaptı bitirdi ve su aboneliklerinin bağlantılarını gerçekleştirdiler. Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımıza bağlı ekipler de MASKİ’nin çalışmalarının tamamlandığı alanda asfalt çalışması yapıyorlar. Asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerimiz özellikle orta refüjlerin çimlendirilmesi, ağaçlandırılması ve kuruyan ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi çalışmalarını da eş zamanlı yürütecekler. Çalışmaların Yavuz Selim Mahallemizde yaşayan hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Biz muhtarlarımıza ve hemşerilerimize hizmet etmek için görevdeyiz. Bütün çalışanlarımız Malatya halkına hizmet etmek için görevdedir” diye konuştu.

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