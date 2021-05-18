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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Han’dan 19 Mayıs mesajı

İHA

Başkan Han’dan 19 Mayıs mesajı

Malatya Baro Başkanı Enver Han, 19 Mayıs mesajında, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yılını yaşamanın sonsuz mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz” dedi.
Malatya Baro Başkanı Avukat Enver Han, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Han mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı bağımsızlık hareketi milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek Milli Mücadele sonucunda zaferle sonuçlanmıştır.
Verilen mücadele sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk tarafından Türk Gençliğine armağan edilmiştir. 19 Mayıs’ta başlayan mücadelenin ışığında çağdaş, laik ve demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, Türk gençliğinin üstün gayret ve çalışmaları sayesinde güçlü bir ülke olarak sonsuza dek yaşayacaktır” ifadelerine yer verdi.
Bu yıl 19 Mayıs coşkusunu pandemi nedeniyle yaşanmadığını vurgulayan Han,mesajında “Gelecek yıllarda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını daha heyecanla kutlamayı diliyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve Türk gençliğinin Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularımızla kutluyor, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

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