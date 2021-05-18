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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MTÜ’den 3. kuruluş yıldönümü ve 19 Mayıs kutlama programı

İHA

MTÜ’den 3. kuruluş yıldönümü ve 19 Mayıs kutlama programı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından 3. kuruluş yıldönümü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen çevrim içi programa Halk Müziği Sanatçısı Oğuz Aksaç katıldı.
Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Aladağ, Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, Fakülte Dekanları, Fakülte ve Meslek Yüksekokulları öğrenci temsilcilerinin de katılımları ile gerçekleşen program, online olarak kurumsal youtube ve instagram adreslerinde de yayımlandı.

“23. yaşında da beraber olmak isterim.”
Sanatçı Oğuz Aksaç, MTÜ’nün çalışmalarını takip ettiğini ve desteklediğini belirterek, “Üçüncü yılını kutladığımız üniversitemizde emeği geçen tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyorum.
Ömür vefa ederse üniversitemizin 13. yaşında da, 23. yaşında da beraber olmak isterim” ifadelerini kullandı.
Halk Müziği sanatçısı Oğuz Aksaç, “Dünyada gözle görülemeyen elle tutulamayan iki şey vardır derler, bunlardan birisi de müziktir. Müzik bir zaman makinesidir, koku gibidir, bir kokuyu duyarsınız da 30 yıl önceki bir anı yaşarsınız ya, müzik de öyledir. Sizi babanızla buluşturur, birisini sevgilisiyle ağaç altındaki muhabbetiyle buluşturur. Duygularımızı kalıcı bir şekilde sonsuzluğa iterken hem ölümsüz hem de sınırsız bir alana taşımış oluyoruz. Rektör hocama bizi dostlarımızla buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli bir programa olmuştur ve herkes mutlu olmuştur. Ara sıra bir araya gelmemizin keyifli olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“2 gururu bir arada yaşıyoruz”
Programda konuşma yapan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 2 gururu bir arada yaşadıklarını belirterek, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Büyük hedefler ve emekler ile kurulan, Bilim, emek, özveri ve kaliteyle yükselen, Malatya Turgut Özal Üniversitemizin kuruluşunun 3. Yıldönümü vesilesiyle bir arada olmanın gurur ve onurunu yaşıyorum” İfadelerini kullandı.
Karabulut, 19 Mayıs tarihinin önemine şu şekilde vurgu yaptı:
“19 Mayıs 1919; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş, Türk milletinin kurtuluş müjdesidir. Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan istiklal meşalesinin 102. yılını aynı mücadele ve aynı bağımsızlık duyguları içinde coşku ile kutluyoruz.”

“3 yılda çok büyük yollar kat ettik.”
MTÜ’nün kuruluşu hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Evet 18 Mayıs 2018, Malatya’mız tam 3 yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Nisan 2018 tarihinde verdiği müjde ve 18 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan kuruluş kanunu ile Malatya Turgut Özal Üniversitesinin kuruluşuna şahitlik etti. 3 yılda çok büyük yollar kat ettik. Kuruluşunda aktif 1 fakülte, 8 Meslek Yüksekokulu ve 1 enstitümüz bulunuyordu. Kuruluşunda aktif Ziraat Fakültesi’nin yanı sıra, bugün Tıp Fakültemiz, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemiz, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültemiz, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültemiz ve Sağlık Bilimleri Fakültemiz ile 6 Fakülte, yeni açılan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz ile 9 Meslek Yüksekokulumuz, 2 Yüksekokulumuz,1 Lisansüstü enstitümüz ve 11 uygulama araştırma merkezimiz ile de toplam 29 akademik birime ulaştık” ifadelerini kulandı.

“MTÜ aynı zamanda toplumun sorunlarına çözümler üretiyor”
Prof. Dr. Karabulut, “Yeni fakültelerimiz yeni bölüm ve programlarımız ile gelecek nesilleri özveri ile yetiştiriyoruz. Malatya Turgut Özal Üniversitesi aynı zamanda toplumun sorunlarına çözümler üretiyor, Kayısı ile ilgili yapılan çalışmalarımız, üniversite sanayi buluşmalarımız, Kariyer ve Marka Sohbetlerimiz, Yerel Yönetimler Akademisi programlarımız ile Malatya’mıza, Bölgemize ve Ülkemize hizmet ediyor. Uluslararası hedeflerimiz ile de yerel değerleri evrensele ulaştırıyor, Üniversitemizin ismini uluslararası arenada da duyuruyor. Bundan yaklaşık 5 yıl sonrada biliyoruz ki 12.000’e varan öğrenci sayısına ulaşacak. Bu anlamda eğitim turizmi adına Malatya’mıza, Bölgemize ve Ülkemize de büyük katkılar sağlıyor ve sağlamaya devam edecektir” dedi.
MTÜ’nün ulusal ve uluslararası arenada marka üniversitesi olma ideallerine değinen Karabulut, akademik faaliyetleri sürdürürken bilimsel ve sosyal çalışmalarımızı da yoğun bir şekilde sürdürmeye özen gösterdiklerini belirtti.
Karabulut şu şekilde konuştu:
“Yeni bir üniversite olmamıza karşın kuruluş çalışmalarımız gibi eğitim ve akademik çalışmalar da ayı hızla devam etmiştir. Covid_19 sürecinde kendi sistemimiz üzerinden Uzaktan Eğitim vererek öğrencilerimizi mağdur etmedik. Eğitimlerimiz kesintiye uğramadan yürütülürken, aynı zamanda bilimsel, akademik ve idari toplantılarımızda kendi sistemimiz üzerinde yürütüldü. Yükseköğretim Kurulu, TÜBİTAK, ASELSAN, TÜRK Patent Kurumu, Sayıştay, Türkiye Barolar Birliği, Başkanlarını üniversitemizde ağrılarken, öğrencilerimize de bu konuda katkı ve destek sağladık. 3 yıllık süreçte 300’ü aşkın faaliyet ve etkinlik gerçekleştirerek, ilimize, bölgemize ve ülkemize büyük katkılar sağladık.”

“Üreten üniversite modelinin yansıması MTÜ”
Karabulut, “Yükseköğretimde ülkemizin istikbali ve istikrarı için bilim üretmeyi görev ediniyoruz. Eğitimde, bilimde, girişimcilikte, yenilikçilikte, hizmette ve sosyal sorumlulukta Türkiye’de rol model üniversite olma hedefindeyiz. Uygulama ve Araştırma Merkezlerimiz ile halkımızın sosyal sorunlarına ışık tutarken bu konularda araştırmalar yapıyor, fikirler üretiyoruz, projeler gerçekleştiriyoruz. “Üreten Üniversite” modelinin yansıması olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Kayısı Araştırma ve Geliştirme Merkezi çatısı altında akademisyenlerimiz eşliğinde ülkemiz ve şehrimiz adına katma değeri yüksek, Prebiyotik Kayısı Ekstratı, Organik Acı ve Tatlı Kayısı Çekirdeği Yağı, Kayısı Çekirdeği Kahvesi üretimlerini sağladı. Bunların yanında dünyada ve ülkemizde yaşanan COVİD19 virüsü nedeni ile taşın altına bizlerde elimiz koyarak hızlı bir şekilde Tahrişe Karşı Etkili Dezenfektan ve Tahrişe Karşı Etkili El ve Vücut Kremi’ni geliştirerek, sürece yönelik hızlı bir şekilde seri üretime de geçmiştir. Aynı zamanda yine ülkemiz için yazılımlar geliştiriyor, bilimsel ve akademik projelerimiz ile yeniliğe açık, güçlü ve deneyimli akademisyen kadromuz, eğitim ve araştırma faaliyetlerimize verdiğimiz önemle, öğrencilerimizi sorumluluk bilinci ve heyecanla üniversite sonrası iş hayatına hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Karabulut, “Sağlık alanında yapılan yatırımlar, yetiştirilen insan gücü ve sunulan hizmetlerin kalitesi çağdaş seviyenin de bir göstergesidir. Covid 19 döneminde sağlık faaliyetlerinin ve sağlık alanında eğitimin önemi bir kez daha anlaşılmış oldu. Üniversitemiz de kısa sürede bilimin eşliğinde birçok alanda büyük yollar kat etmiştir. Bünyesinde Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz ile gerekse de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında çalışmalarımız ile sağlık alanında Malatya’mıza, Bölgemize, Ülkemize ve uluslararası hedeflerimiz ile Dünya’ya hizmet etmek çabası içerisindeyiz” dedi.
Karabulut, “Biliyoruz ki henüz yolun başındayız ve daha çok büyük hedeflerimiz ve ideallerimiz var. Bundan 3 yıl önce 10 Eylül 2018’de öğrencilerimize evlatlarımıza ‘Öncelikle Hayatta ne istediğinize karar verin. Sonra kalkın ve başarana kadar asla vazgeçmeyin. Bu güzelim eşsiz Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine güçlenerek ulaşabilmesi için sizlere ihtiyacı var. Allah bizleri mahcup etmesin inşallah.’ ifadelerini kullanmıştım. Rabbime hamt ediyorum, bugüne kadar çok büyük yollar kat ettik, birçok başarıya imza attık. Ancak Şunu da biliyoruz ki bundan tam 1 yıl sonra yine bir araya geldiğimizde üniversitemiz çok farklı bir konumda olacak. Bu bilinçle; güçlü bir ekip çalışmasıyla üniversitemizi ileriye götürme çabası ve gayreti içinde olacağız” şeklinde konuştu.

“Nihai amacımız, eğitim verdiğimiz her alanda donanımlı nesilleri yetiştirmek olacaktır”
Karabulut, 2023 hedeflerini de dile getirip, “Bu süreçte üniversitemize gerekli tüm teknolojik alt yapıyı kurarak akademisyenlerimizin ülkemizin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlerken daha faydalı olabilmeleri, rahat ve etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile öğrencilerimizi motive etmek, öncelikli hedeflerimiz olacak ve yine nihai amacımız; eğitim verdiğimiz her alanda donanımlı bireyleri ve ülkemize çağ atlatacak nesilleri yetiştirmek olacaktır” dedi.
Rektör Karabulut, “Üniversitemizin kuruluşunu sağlayan, her aşamada destek ve katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’a, üniversitemizin kısa sürede kuruluşunu ve kurumsal gelişimini tamamlaması için her zaman destek veren Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Yekta Saraç’a, Bakanlarımıza, YÖK üyelerimize, üniversitemizi her alanda sahiplenen kıymetli Malatyalı hemşerilerime, destek ve katkıları için Valimize, Milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Geliştirme Vakfımızın değerli üyelerine, STK’larımıza, Malatya’mızın yerel medyasına kuruluş ve kurumsallaşma faaliyetlerimizi yürütürken her an yanımızda olan desteklerini hissettiğimiz akademik ve idari kadrolarımıza ve övünç kaynağımız öğrencilerimize bir kez daha çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuşmasını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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