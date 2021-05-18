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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder hemşirelerin haftasını kutladı

İHA

Başkan Güder hemşirelerin haftasını kutladı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 1218 Mayıs Hemşireler Haftası münasebetiyle sağlık sektörüne önemli hizmetlerde bulunan, fedakarlığın ve özverinin sembolü olan hemşireleri ziyaret ederek, haftalarını kutladı.
Tüm meslek gruplarının özel günlerini ve haftalarını unutmayıp ziyaret gerçekleştirerek gönüllere dokunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan hemşireleri ziyaret etti. Ziyarette, gece gündüz demeden özveriyle çalışan, gösterdikleri gayretle mesleğe değer kazandıran ve korona virüs salgını sürecinde fedakarlığın sembolü olan hemşirelerin haftasını kutlayan Başkan Güder, hemşirelik mesleğinin kutsallığını vurgulayarak, “Hemşirelik; insan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla yapılan kutsal ve onurlu bir meslektir” dedi.

“Bu güzel ziyaret bizleri mutlu etti”
Gerçekleştirilen nazik ziyaretten ötürü teşekkürlerini ileten Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Erdal Aktürk, “Hemşirelik mesleği meşakkatli ve sabır isteyen ve bir meslektir. Özellikle bunu pandemi sürecinde de gördük. 4 bine yakın personelimiz var ve hastalığa yakalan binlerce personelimiz var. Hastalara en çok yakın olan ve temasta olanlar hemşireler. Bu hastalığı ailelerine bulaştırmaları hem hemşirelerimizi hem de diğer sağlık çalışanlarımızı çok yıprattı. Bu özveriye rağmen sağlıkçılarımız darp edildi. Bu olaylar bizi derinden yaraladı. Pandemiden kurtulduğumuz ve sağlıkta şiddetin olmadığı bir dünya temennisinde bulunarak, tüm hemşirelerimizin haftası kutlu olsun. Bizleri bu özel günde yalnız bırakmayan misafirlerimize özellikle teşekkür ediyorum. Bizlerin her daim yanında oldular” ifadelerini kullandı.

“Sağlık alanında büyük reformlara imza atıldı”
AK Parti hükümeti olarak sağlık anlamında büyük reformlara imza atıldığının altını çizen AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “1218 Mayıs arası kutlanan Hemşireler Haftasının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu pandemi sürecinde yapmış olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Toplum ve insanlık olarak minnettarız sizlere. AK Parti hükümeti olarak sağlık alanında büyük reformlara imza atıldı. Bizler sağlıkçılarımızın her zaman yanındayız” şeklinde konuştu.

“Bizler daima sağlıkçılarımızın yanında olacağız”
Sağlık çalışanlarının fedakârlığı ve başarılarını her fırsatta takdir ettiklerinin altını çizen Güder, “Sağlık camiamızın ön önemli neferlerinden olan hemşirelerimizin bu güzel haftalarını kutluyorum. Sağlık camiamız kısa sürede çok büyük aşamalar kaydetti. Avrupa’da yaşayan arkadaşlarla görüştüğüm zaman yaşadıkları ülke ile Malatya’mızı ve Türkiye’mizi kıyasladıklarında, bizler sağlık alanında birçok şeyi aşmış durumdayız. Türkiye’miz dünya ile boy ölçüşebiliyor ve ilk sırada yer alabilecek konuma gelmiş durumdayız. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bazı mesleklerin önemini söylemeye gerek yok. Sizler sıkıntısı olan insanlara derman oluyorsunuz. Hemşirelik mesleği de bu ulvi mesleklerden bir tanesidir. Korona virüs salgınının en başından beri virüse karşı cephede en ön safta savaşan doktor, hemşire, ebeler, eczacı ve hasta bakıcılarımızla birlikte tüm sağlık çalışanlarımız görevlerini cansiparane bir şekilde başarıyla yerine getirmişlerdir. Bu duygularla sonsuz bir sabır, özveri, gayret ve sevgiyle mesleğini icra eden tüm hemşirelerimizin haftalarını kutluyorum. Canlarını ortaya koyarak bizi virüsten koruyan tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kendilerine sağlık diliyorum. Hemşirelerimiz sağlık ordumuzun en önemli neferlerindendir. Bundan sonraki süreçte onlarla beraber daha sağlıklı bir yaşamı şekillendirme ve insanların hayatlarını kolaylaştırmak adına elimizden gelen tüm desteği her zaman olduğu gibi sunmaya devam edeceğiz. Her biriniz bizim için çok değerlisiniz ve biz daima sizlerin yanında olacağız” şeklinde konuştu.

“Tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız”
Covid19 sürecinde sağlıkçıların büyük bir fedakarlıkla çalıştıklarını vurgulayan Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran ise "Hemşireler haftası dolayısıyla Malatya Eğitim Araştırma Hastanemizdeki değerli arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Tüm dünya ve Türkiye olarak olağanüstü bir durum ile mücadele ediyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak Sağlık Bakanlığımız, sizlerin sayesinde bu süreci sıkıntısız olarak yönetti. Son olarak tam kapanma kararı ile vakalardan büyük düşüşler yaşandı. Özellikle bu pandemi sürecinde özverili ve başarılı çalışmalarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyoruz. Sizlere minnettarız. Bu vesile ile tüm hemşirelerimizin bu özel gününü kutluyorum" diye konuştu.

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