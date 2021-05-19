Fendoğlu, çiftçilere destek talep etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fendoğlu, çiftçilere destek talep etti

İHA

Fendoğlu, çiftçilere destek talep etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada zirai don nedeniyle çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için desteklenmeini istedi.
MHP Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda söz alarak, zirai dona maruz kalan çiftçilerin sorunlarını dile getirdi. Fendoğlu, 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde Malatya’da zirai don yaşandığını ve bu zirai don nedeniyle çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için Tarım bakanlığından destek talep etti.
Fendoğlu, özellikle kayısı, ceviz, elma ağaçları ve üzüm bağlarında zirai don meydana geldiğini ifade ederek, Hekimhan, Kuluncak, Darende İlçeleri ile Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinin bazı kısımlarının bu dondan etkilendiğini belirtti.
MHP Milletvekili Fendoğlu konuşmasında, “9 Mayıs gecesi ile 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde Malatya’da 1000 ve üzeri rakımda bulunan tarım arazileri ve bahçelerimizde özellikle kayısı, ceviz, elma ağaçları ve üzüm bağlarında zirai don meydana gelmiştir.
Hekimhan, Kuluncak, Darende İlçelerimiz İle Akçadağ Ve Doğanşehir ilçelerimizin bazı kısımları bu dondan etkilenmiştir.
İl tarım müdürlüğü ve ilçe tarım müdürlükleri sahada mahalle bazlı hasar tespit çalışması başlatmış durumdadır.
İl ve ilçe tarım müdürlüklerimiz ile ziraat odalarımızın yapacağı çalışmalar sonrasında devletimiz ve tarım bakanlığımızdan çiftçilerimizin zirai dondan yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için gerekli desteğin sağlanmasını çiftçilerimiz adına tarım bakanımızdan talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üzerini kazıyarak yazı yazdığı 450 taşı, evinin bahçesinde sergiliyor
YEREL HABERLER Üzerini kazıyarak yazı yazdığı 450 taşı, evinin ...
Başkan Güder hemşirelerin haftasını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Güder hemşirelerin haftasını kutladı
MTÜ’den 3. kuruluş yıldönümü ve 19 Mayıs kutlama programı
YEREL HABERLER MTÜ’den 3. kuruluş yıldönümü ve 19 Mayıs kutlama ...
Vali Baruş, yapımı süren okul inşaatlarında incelemelerde bulundu Baruş: Malatya’ya 70’e yakın yeni okul kazandırılıyor
YEREL HABERLER Vali Baruş, yapımı süren okul inşaatlarında ...
Başkan Han’dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Han’dan 19 Mayıs mesajı
Başkan Gürkan, asfalt çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, asfalt çalışmalarını inceledi
Rektör Karabulut’tan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’tan 19 Mayıs mesajı
Başkan Gürkan’dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan 19 Mayıs mesajı
Çaldığı bisikleti internette satışa çıkarınca yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı bisikleti internette satışa çıkarınca ...
Mühürlenen iş yerinde yine kumar oynatıldı
YEREL HABERLER Mühürlenen iş yerinde yine kumar oynatıldı
Çaldıkları 10 bin liralık demiri sattıktan sonra yakalandılar
YEREL HABERLER Çaldıkları 10 bin liralık demiri sattıktan sonra ...
Başkan Çınar, ‘Hemşireler Haftası’ programına katıldı Çınar: “Milletimizin gönlünde özel bir yere sahipsiniz”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, ‘Hemşireler Haftası’ programına ...
Başkan Sadıkoğlu’ndan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu’ndan 19 Mayıs mesajı
Kayısıda kabuklu bit tehlikesi
YEREL HABERLER Kayısıda kabuklu bit tehlikesi
Dev çınar ahşap kapı ile korunuyor Dev çınarın gövdesindeki oyuk ahşap kapı ile kapatıldı
YEREL HABERLER Dev çınar ahşap kapı ile korunuyor Dev çınarın ...
Başkan Güder'den 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Güder'den 19 Mayıs mesajı
Başkan Çınar’dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çınar’dan 19 Mayıs mesajı
Battalgazi’deki göletler temizleniyor
YEREL HABERLER Battalgazi’deki göletler temizleniyor
Beyin kanaması geçiren hemşire hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Beyin kanaması geçiren hemşire hayatını kaybetti
Keskin’den hibe için teşekkür, tam çalışma için talep
YEREL HABERLER Keskin’den hibe için teşekkür, tam çalışma için talep
Yeşilyurt'tan İsrail’in saldırılarına kınama Çınar: “İsrail’i şiddetle kınıyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'tan İsrail’in saldırılarına kınama Çınar: ...
Yeni Malatyaspor’da en fazla formayı terleten Chebake oldu
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da en fazla formayı terleten Chebake ...
Komşular arasındaki sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Komşular arasındaki sözlü tartışma silahlı kavgaya ...
Gara şehidinin annesi: "Bir nebze de olsa içimize su serpildi"
YEREL HABERLER Gara şehidinin annesi: "Bir nebze de olsa içimize su ...