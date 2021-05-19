İnönü Üniversitesi’ne personel alınacak

Malatya İnönü Üniversitesi’ne, ağırlıklı olarak sağlık personeli olmak üzere sözleşmeli 115 personel alınacak.

İnönü Üniversitesi tarafından sözleşmeli personel alımıyla ilgili yapılan açıklamada, “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2020 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır” denildi.

Ağırlıklı olarak sağlık personeli olmak üzere büro personeli dahil sözleşmeli personel alımıyla ilgili başvuru 1 Haziran’a kadar yapılabilecek.

115 personel alımıyla ilgili ayrıntılı bilgi İnönü Üniversitesi web sitesinden öğrenilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.