Yeni Malatyaspor, İrfan Buz’la 12 maçta 14 puan topladı

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Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde çıktığı 12 maçta 14 puan topladı.

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor Gaziantep FK müsabakasıyla göreve başlayan Teknik Direktör İrfan Buz, takımının başında 12 maçta görev aldı. Buz, Doğu Anadolu ekibiyle çıktığı 12 müsabakanın 3’ünden galibiyetle ayrılırken, 5 beraberlik, 4 de mağlubiyet aldı. Yeni Malatyaspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 14 kez havalandırırken, kalesinde de 14 gol gördü.

Ligin sona ermesiyle 45 puan toplayan Yeni Malatyaspor, 15. sırada yer aldı.

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