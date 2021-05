Başkan Akın’dan hayvancılığın geliştirilmesi projesi

Mera ıslahı ve hayvancılığın geliştirilmesi projesi hakkında bilgi veren Malatya Tarım Platformu ve Birlik Başkanı İhsan Akın, “Bu projemiz sayesinde bir ay içerisinde mera ıslahı adına yapacağımız tüm çalışmalar hem hayvan sayısının artması hem de bu sektörün gelişmesine katkı sunacaktır” dedi.

Mera ıslahı projesi çalışmaları hakkında Birlik binasında basın toplantısı düzenleyen Malatya Tarım Platformu ve Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın, uygulayacakları proje olan mera ıslahı, sayesinde Türkiye ve Malatya’da küçükbaş hayvancılığın daha çok gelişeceğini ifade ederek, ”Ülkemizde et açığının kapanması için kırsalda üretimin artması noktasında küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Diğer bir tabir ile yem girdi maliyeti düşük olan mera hayvancılığı olarak adlandırılan bu sektörün gelişmesi, hayvan sayısının artırılması noktasında mera ıslah çalışmaları her bölgede yapılması gerekmektedir. İnsan ve hayvan ihtiyaçlarının giderilmesi adına yapılacak çalışmaların bir an önce yapılması, eksiklerin giderilmesi ile mümkün olacaktır” diye konuştu.

Bu proje sayesinde hayvancılığın daha çok gelişeceğini de dikkat çeken Akın, ”Uygulayacağımız projemiz olan mera ıslahı, sayesinde ülkemizde ve ilimizde küçükbaş hayvancılığın daha çok gelişeceğini, geliştirileceğini buradaki eksiklikler olan yol, su, sulak, tuzlak, gölgelik gübreleme sondaj gibi çalışma olan temel ihtiyaçların giderilmesi eksiklerin lokal olarak değil tümüyle her bölgede yapılması için Tarım ve Orman il müdürlüğümüz ile ortak çalışma yapmaktayız. Mera ıslahı projemiz kapsamında ilimizde küçükbaş hayvan sayısının geçmişte yaptığımız birçok projemiz ile verilen desteklerden dolayı her yıl artış göstermiştir. Desteklenen bu projemiz sayesinde bir ay içerisinde mera ıslahı adına yapacağımız tüm çalışmalar hem hayvan sayısının artması hem de bu sektörün gelişmesine katkı sunacaktır. Bu çalışmalarımız yetiştirici, üretici ve çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Projenin kırsalda birçok olumsuzluk ve eksikliklere rağmen sürekli üretim yapan küçük aile işletmelere can suyu olacağını dile getiren Akın, ”Burada asıl amacımız hayvansız yayla ve mera bırakmamaktır. Eksiklik ve aksaklıklar giderilerek bu işin kabul görmesi, sürdürülebilirliğini sağlayarak kırsalda göçün önüne geçmek, küçük işletmelere destek olmak ve milli hasılaya katkı sunmaktır. Bu ve benzer projelerimiz tüm hızıyla devam edecek olup ıslah edilmedik yayla mera bırakmayacağız inşallah, tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üreticilerimize de bol kazançlı bereketli çalışmalar diliyorum” şeklinde konuştu.

