Hanımınçiftliği-Taştepe viyadüğü çalışmaları başladı Gürkan: “Hizmet destanlarımız sadece Türkiye’ye değil Dünya’ya mal olacak”

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yapımı devam eden ve yılsonunda tamamlanması planlanan Kuzey Kuşak Çevre Yolu çalışmaları kapsamında yapılacak olan HanımınçiftliğiTaştepe Viyadüğü yapımına başladı.

Kuzey Kuşak Yolu ile bağlantılı olacak olan HanımınçiftliğiTaştepe Viyadük çalışmasının başladığı alanda incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapımına başlanılan viyadük ile ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Başkan Gürkan’a inceleme gezisinde, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdürü, Daire Başkanları, muhtarlar eşlik etti. HanımınçiftliğiTaştepe Viyadüğü ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Şantiye Şefi Ferdi Dinçsay, “ 117 metre Viyadüğümüze bugün itibariyle başladık. Fore kazık imalatlarıyla birlikte yaklaşık 6 ay içerisinde Viyadüğümüzün imalatı tamamlanmış olacak” dedi.

Kuzey Kuşak Yolu çalışmalarının tamamlanmasıyla viyadüğünde vatandaşların hizmetine açılacağını söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, "Kuzey Kuşak Yolu çalışmaları kapsamında HanımınçiftliğiTaştepe Viyadüğünün çalışmalarına başladık. Viyadüğümüz yaklaşık 115 metre dört açıklıklı bir viyadük. Viyadüğümüzün yüksekliği 28 metre ve 30 metre genişliği bulunmakta. Viyadük çalışmamızın yılsonunda tamamlanmasıyla Kuzey Kuşak Yolumuzun bütün süreciyle tamamlanmasının ardından ulaşıma açılmış olacak. Vatandaşlarımız şehrimizi kuzeyden baştan sona doğru hızlı ve güvenli bir şekilde trafiğe ve ışıklara takılmadan geçmiş olacaklar. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü olarak bölgede altyapı çalışmalarını yaptıklarını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ise "Hanımınçiftliği bölgesinde çalışmalar başladıktan sonra MASKİ olarak içme suyu ve kanalizasyonla ilgili sorunu olan mahallelerimizin tümünü ele aldık. Bölgemizin en önemli sorunlarından biri özellikle Hanımınçiftliği bölgesinin içme suyu isale hatlarıyla, şebekelerle ilgili ciddi problemlerimiz vardı. İhalesini yaptık ve şuanda MASKİ olarak çalışmalara başladık ve çalışmalarımız devam ediyor. Bir aksilik olmadığı takdirde yılsonuna kadar Hanımınçiftliği ve Orduzu bölgesinin tamamının hem isale hatlarını bitirmiş olacağız hem de problemli olan şebekeleri komple ıslah ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.



“Kimsenin cesaret edemediği çalışmaları Selahattin başkan başlattı”

Şimdiye kadar kimsenin çalışma yapmaya cesaret edemediği yolda çalışmaların yapıldığını dile getiren Hanımınçiftliği Mahallesi Muhtarı Yusuf Dönemez, "Kuzey Kuşak Yolu Hanımınçiftliği Mahallemize büyük bir katkı sağladı. Kuzey Kuşak Yolu tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde Kuzey Çevre Yolu gibi olacak. Yapılan yolumuz 30 senelik bir yol ve kimse cesaret edip bir çalışma yapmadı. Başkanımıza bu anlamda teşekkür ediyoruz. Malatya olarak Başkanımızın kıymetini bilelim. Başkanımız büyük projeler yapıyor. Hanımınçiftliği Mahallesi olarak Selahattin Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Taştepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç ise "Kuzey Kuşak Yolu yıllardır kanayan bir yaraydı. Sayın Başkanımız kamulaştırmaları yaptıktan sonra çalışmalara başladı. İnşallah en kısa zamanda çalışmaları bitirecektir. Hanımınçiftliği ve Taştepe güzel bir görünüme kavuşacak inşallah. Çalışmalarından dolayı Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Yaptığımız hizmet destanları Türkiye’ye değil dünyaya mal olacak”

HanımınçiftliğiTaştepe viyadüğü çalışmalarının başladığını ve Kuzey Kuşak Yolunun tamamlanmasıyla hizmete gireceğini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Yol medeniyettir. Eğer medeniyetin bütün nüvelerine ulaşmak istiyorsak yolu ihmal etmememiz lazım. Malatya’mızda özellikle gerek Kuzey Çevre Yolu, gerek Kuzey Kuşak Yolu, gerek Güney Kuşak Yolu olsun yıllardan buyana insanların dillerinde pelesenk olmuş ve bir türlü adım atılmayan bir duruma gelmişti. Göreve gelir gelmez özellikle Kuzey Kuşak Yolu içerisindeki kamu adına kamulaştırılması gereken evler, bahçeler veya üstündeki bahçe ve müştemilatın ödemeleriyle ilgili olsun bütün ödemeleri yaptık ve bitirdik. Şuanda Kuzey Kuşak Yolunun viyadük diye tabir ettiğimiz Hanımınçiftliği Viyadüğü çalışmalarına başladık. Diğer yerlerinde kamulaştırmalarını bitirmiş durumdayız. İnşallah bu yılsonunda yada önümüzdeki yılın ilk aylarında Kuzey Kuşak Yolunu vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı düşünüyoruz. Kuzey Kuşak Yolunda yaptığımız çalışmalar devam ederken Güney Kuşak Yoluna yaptığımız çalışmalarda kamulaştırmaları başlattık ve yüzde 90 oranında o bölgenin de kamulaştırmasını bitirdik. Dolayısıyla bir taraftan Kuzey Kuşak Yolu bir taraftan Güney Kuşak Yolu kamulaştırmaları ve altyapı çalışmalarına başladık. Ayrıca kuzeyde Anayurt Bulvarını mevcut ana artere alternatif olarak yaptık bitirdik. Güneyde Danişmend Gazi Bulvarına başladık ve bitirmek üzereyiz. Kuzey ve Güney Kuşak Yolları yapılınca akabinde Kuzey Çevre Yolunun açılmasını da yakinen takip içerisindeyiz. Bu yıl içerisinde Battalgazi yoluna Kuzey Çevre Yolunun bağlanmasını da amaçlamaktayız. Bu yollar yapıldıktan sonra ayrıca dikey yollarla ana artere bağladığımız zaman Malatya’daki trafik ve ulaşım sorunu büyük ölçüde rahatlayacaktır. Malatya’nın mevcut planında ve yolunda tek arterli bir yolda 15 araç varken aynı yoldu ve şuanda Malatya’da trafiğe kayıtlı 200 bine yakın araç var aynı yol. Yaklaşık 200 bin olan araç sayısının aynı yolda trafik ve ulaşımı sağlıklı sağlaması mümkün değildi. Özellikle biz göreve gelir gelmez bir tarafta altyapı hizmetlerine yüz yılın hamleleri diyeceğimiz çalışmaları başlatırken aynı zamanda yol, çevre düzenlemesi, park bahçe ve diğer hizmetler anlamında hakikaten Malatya’nın her köşesi şantiye alanına çevrilmiş durumdadır. Bu şantiye alanı içerisinde Malatya’nın 718 mahallesinde 13 ilçesinde ve her köşesinde şuanda Büyükşehrimizin şantiyeleri vardır. 100 yılın hizmet hamlelerini yaptığımız yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Söylenip ve dillere pelesenk olan hizmetlerin üzerine gidildi. Güney ve Kuzey Kuşak yolları, Şire Pazarı, Buğday Pazarı, Sanayi Sitesi, Kütüphaneler, Kentsel Dönüşümler, alt merkez diye tabir ettiğimiz Gelincik Tepesi ve diğer alanlardaki çalışmalar olsun bütün birimlerimiz yoğun bir çalışma içerisindedir. Yaptığımız çalışmaların Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dün Malatya’mız medeniyet destanı yazdı. Dün bu şehir ilim irfan destanı yazdı. Dün bu şehir kahramanlık destanı yazdı. Bu destanlar sadece Türkiye değil, Dünya’ya mâl olmuş destanlardır. İnşallah bizim yapacağımız hizmet destanları da değil Türkiye’ye Dünya’ya mâl olacak hizmet destanları olacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.