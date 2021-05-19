AK Gençlik’ten Başkan Gürkan’a ziyaret Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: “Gençlere ne kadar önem verilirse gelecek o kadar teminat altında olur”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Gençlik’ten Başkan Gürkan’a ziyaret Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: “Gençlere ne kadar önem verilirse gelecek o kadar teminat altında olur”

İHA

AK Gençlik’ten Başkan Gürkan’a ziyaret Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: “Gençlere ne kadar önem verilirse gelecek o kadar teminat altında olur”

AK Parti Gençlik Kolları Başkanvekili Furkan Atay ve Gençlik Kolları üyeleri 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Başkan Gürkan, gençlere ne kadar önem verilirse geleceğin o kadar teminat altında olacağını söyledi.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yılı münasebetiyle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Gençlik Kolları Üyelerini ağırladı. Ziyarette açıklamalarda bulunan AK Parti Gençlik Kolları Başkanvekili Furkan Atay, “Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da başlattığı Kurtuluş Mücadelesini gençler olarak yaşamak ve anlamak için bir araya geldik. Biz gençler olarak atalarımızın bizlere bıraktığı ve emanet ettiği 19 Mayıs bayramını, kültürümüzü, değerlerimizi, geleneklerimizi yaşamak ve yaşatmak için çalışmalar yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde, arkasında ve değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanında, önünde inşallah gençler olarak desteklerimizi her zaman vereceğiz. Kendilerinin de desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
Devleti ebed müddet kılmanın yolunun gençleri çok iyi yetiştirmekten geçtiğini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “19 Mayıs bilindiği gibi Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor. 102 yıl önce Anadolu’nun her tarafı işgal edilince Gazi Mustafa Kemal Bandırma Vapuruyla İstanbul’dan Samsun’a hareket ediyor 19 Mayıs 1919’da Milli Kurtuluş Savaşı’mızı başlatıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de nüfus cüzdanı olmadığı için ne zaman doğdun dediklerinde ‘Ben 19 Mayıs 1919’da doğdum’ demiştir. Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur’ derken Cumhuriyetimizi 'Ey Türk Gençliği' dediği gençlerimize armağan etmiştir. Cumhuriyetimizin, milletimizin ve milletimizin inançlarının temel değerlerine sahip çıkacağız ve memleketimizi istikbale emin adımlarla yürüteceğiz. Devletimizi ebed müddet kılmanın yolu da gençlerimizi çok iyi yetiştirmekten geçmektedir.
AK Parti Gençlik Kolları Başkanvekilimizin şahsında bütün gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyorum. Gençliğimize
ne kadar önem verirsek geleceğimizde o kadar teminat altında olur. Biz biliyoruz ki bugünün gençleri yarınlarımızın, geleceğimizin teminatıdır. Biz gençlerimizi ne kadar mücehhez ilimlerle, fenle, pozitif bilimlerle, ilimle yetiştirirsek geleceğimizde o kadar aydınlık olur. Gençlerimizin gözlerinde ışığı gördüm, okuyorum. Bu anlamda gençlerimizin ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Ziyaret sonrasında Gürkan AK Parti Gençlik Kolları Üyelerine çeşitli hediyeler takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hanımınçiftliği-Taştepe viyadüğü çalışmaları başladı Gürkan: “Hizmet destanlarımız sadece Türkiye’ye değil Dünya’ya mal olacak”
YEREL HABERLER Hanımınçiftliği-Taştepe viyadüğü çalışmaları ...
Traktör ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Traktör ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı
Başkan Akın’dan hayvancılığın geliştirilmesi projesi
YEREL HABERLER Başkan Akın’dan hayvancılığın geliştirilmesi projesi
Fendoğlu’ndan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Fendoğlu’ndan 19 Mayıs mesajı
Yeşilyurt'ta 19 Mayıs özel bir programla kutladı
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta 19 Mayıs özel bir programla kutladı
Arguvan’da 19 Mayıs kutlamaları
YEREL HABERLER Arguvan’da 19 Mayıs kutlamaları
Apartmana asılan Kemal Sunal afişi gülümsetiyor Apartmana asılan afişte yer alan ünlü oyuncunun sözleri vatandaşların ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Apartmana asılan Kemal Sunal afişi ...
Milli Mücadelenin 102’nci yıl dönümü
YEREL HABERLER Milli Mücadelenin 102’nci yıl dönümü
Malatya Yeşilyurt Belediyespor, İzmir'de tur için sahaya çıkacak
YEREL HABERLER Malatya Yeşilyurt Belediyespor, İzmir'de tur için ...
Yeni Malatyaspor, İrfan Buz’la 12 maçta 14 puan topladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, İrfan Buz’la 12 maçta 14 puan ...
İnönü Üniversitesi’ne personel alınacak
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’ne personel alınacak
Üzerini kazıyarak yazı yazdığı 450 taşı, evinin bahçesinde sergiliyor
YEREL HABERLER Üzerini kazıyarak yazı yazdığı 450 taşı, evinin ...
Fendoğlu, çiftçilere destek talep etti
YEREL HABERLER Fendoğlu, çiftçilere destek talep etti
Başkan Güder hemşirelerin haftasını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Güder hemşirelerin haftasını kutladı
MTÜ’den 3. kuruluş yıldönümü ve 19 Mayıs kutlama programı
YEREL HABERLER MTÜ’den 3. kuruluş yıldönümü ve 19 Mayıs kutlama ...
Vali Baruş, yapımı süren okul inşaatlarında incelemelerde bulundu Baruş: Malatya’ya 70’e yakın yeni okul kazandırılıyor
YEREL HABERLER Vali Baruş, yapımı süren okul inşaatlarında ...
Başkan Han’dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Han’dan 19 Mayıs mesajı
Başkan Gürkan, asfalt çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, asfalt çalışmalarını inceledi
Rektör Karabulut’tan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’tan 19 Mayıs mesajı
Başkan Gürkan’dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan 19 Mayıs mesajı
Çaldığı bisikleti internette satışa çıkarınca yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı bisikleti internette satışa çıkarınca ...
Mühürlenen iş yerinde yine kumar oynatıldı
YEREL HABERLER Mühürlenen iş yerinde yine kumar oynatıldı
Çaldıkları 10 bin liralık demiri sattıktan sonra yakalandılar
YEREL HABERLER Çaldıkları 10 bin liralık demiri sattıktan sonra ...
Başkan Çınar, ‘Hemşireler Haftası’ programına katıldı Çınar: “Milletimizin gönlünde özel bir yere sahipsiniz”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, ‘Hemşireler Haftası’ programına ...