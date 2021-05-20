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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Kızılay’dan Hemşirelik Bölümü müjdesi

İHA

Rektör Kızılay’dan Hemşirelik Bölümü müjdesi

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Hemşirelik Haftası Kutlama programında, Hemşirelik Fakültesine ek olarak İngilizce eğitim veren Hemşirelik Bölümünün açılacağının müjdesini verdi ve akademik kadronun tamamlanması ile faaliyete geçileceğini söyledi.
İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından Hemşirelik Haftası etkinliği çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Etkinlik İnönü Üniversitesi resmi Youtube kanalından canlı olarak yayımlandı.
İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz, Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap Parlak Kılıç, Türk Hemşireler Derneği Malatya Şubesi Başkanı Doç. Dr. Emriye Hilal Yayan, Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Servet Boyraz, Turgut Özal Tıp Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Leyla Kılıç, akademik personel ile öğrenciler katıldı.
İnönü Üniversitesi'nde yer alan Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan Hemşirelik Haftası programında, Dekan Prof. Dr. Rukuye Aylaz, katılımcılara teşekkür ederek hemşireler gününü kutladı. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden program, açılış konuşmaları ve iki ayrı oturum şeklinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Servet Boyraz, katılımcıların hemşireler gününü kutladı. Pandemi sürecinde yaşadıkları mücadeleler ile hemşireleri mücadelenin ete kemiğe bürünmüş halleri olarak niteleyen Boyraz, kendilerinden desteklerini eksik etmeyenlere teşekkür etti.
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Leyla Kılıç, hemşirelerin yardıma muhtaç kişilerin ellerinden sımsıkı tuttuklarının altını çizdi. Kılıç, hemşireliğin merhamet duygusu ile empati kurularak yapılan bir meslek olduğunu belirtti. Leyla Kılıç, hemşirelik mesleğinin sürekli öğrenerek ve öğrendiklerini aktararak yeniliklere açık bir meslek olduğunu söyledi.

“İnsana ait olan her şey hemşireliğin bir parçası”
Türk Hemşireler Derneği Malatya Şubesi Başkanı Doç. Dr. Emriye Yayan ise, Covid19’un sosyal hayatta ve sağlık sektöründe birçok değişiklikler meydana getirdiğini ifade etti. Pandemi sürecinde hemşirelerin birden fazla görev üstlenerek görev ve sorumluluklarını yerine getirdiğini söyleyen Yayan, insana ait olan her şeyin hemşirelik bakımının bir parçası olduğunu belirtti.
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, desteklerinden dolayı belediye başkanlarına, il sağlık müdürüne ve Rektör Kızılay’a teşekkür etti. Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk ise, hemşirelik mesleğinin meşakkatli, fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu belirtti. Aktürk, pandemi sürecinde sahada hemşirelerin tedirgin bir şekilde çalıştıklarını söyleyerek, sağlık çalışanlarına şiddeti kınayarak şiddettin önlenmesi gerektiğini ifade etti.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, pandemi sürecinde gösterdikleri üstün çabadan dolayı hemşirelere teşekkür etti ve haklarının ödenmesinin zor olduğunu söyledi. Çınar, yerel yöneticiler olarak sağlık çalışanlarına ellerinden geldiği kadar destek olduklarını ve destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, hemşirelerin zorluklarla mücadele ettiğini ve hasta yakınlarının gerekli sabrı gösteremeden sağlık çalışanlarına şiddet uyguladığını bu şiddetin bir an önce bitmesi gerektiğini söyledi. Güder, en ağır yükün insan yükü olduğunu ve bu yükü taşırken gösterdikleri gayretten, performanstan ötürü hemşireleri takdir etti.
Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz, Uluslararası Hemşireler Konseyi tarafından ağır iş yükü, olumsuz çalışma koşulları ve tükenmişlik hisseden hemşirelerin işi bırakmaya başladığını söyledi. Prof. Dr. Aylaz, nitelikli hemşireler yetiştirilmesi konusunun daha fazla üstünde durulması gerektiğinin altını çizerek pandemi sürecinde öğrencilerin hastaların başında akademik danışanları veya hemşireler ile birlikte görev aldığını vurguladı.

“Sağlık çalışanları arasında en çok pozitif tanı alan grup hemşirelerdir”
Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, pandemi sürecinde Covid19 bölümünde yatan hastalarla ilgilenilmesi, ailesi olmayan hastalara hassasiyet ile yaklaşılması konusunda hemşirelerin büyük bir fedakarlık ile işlerini yaptıklarını ifade etti. Bentli, yoğun bakım ünitesinde kalan pozitif vakalara sadece 10 santimetre uzaklıkta olan kişilerin hemşireler olduklarını vurguladı. Sağlık çalışanları arasında en çok pozitif tanı alan grubun hemşireler olduğunu söyleyen Recep Bentli, Malatya’da Covid19 nedeniyle bir sağlık çalışanı kaybının olmadığının altını çizdi.

“Hemşirelik baş tacı olan bir meslek”
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, hemşirelik mesleğinin çok zor ve sabır gerektiren bir meslek olduğunu, empati yapılarak hastanın sorumluluğunun yüklenilmesini gerektiren bir alan olduğunu vurguladı. Rektör Kızılay, Hemşirelik Fakültesine ek olarak İngilizce eğitim veren Hemşirelik Bölümünün açılacağının müjdesini verdi ve akademik kadronun tamamlanması ile faaliyete geçileceğini söyledi. Rektör Kızılay, Hemşirelik Fakültesi ile birlikte hemşirelik alanında en iyi eğitimin verilmesi ve daha nitelikli hemşirelerin yetiştirilmesi için çeşitli çalışmalar yapıldığının altını çizdi. Rektör Kızılay son olarak hemşirelik mesleğinin baş tacı niteliğinde bir meslek olduğunu ifade ederek katılımcıların hemşireler gününü kutladı.
Program iki farklı oturum şeklinde devam etti. Oturum başkanlığını İnönü Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Yılmaz’ın yaptığı “Hemşire Gözüyle Pandemi Deneyimlerinin Paylaşılması” başlıklı ilk oturuma İnönü Üniversitesi TÖTM Covid19 Yoğun Bakım Görevlisi Ali Rıza Erkan ile Malatya EAH Reanimasyon Yoğun Bakım Görevlisi Buket Yıldız konuşmacı olarak katıldı.
Oturum başkanlığını İnönü Üniversitesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yurdagül Yağmur’un yaptığı “Kendimizi Fark Etme Yolculuğu” başlıklı ikinci oturuma ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Okanlı konuşmacı olarak katıldı.
Oturumların ardından etkinlik sona erdi.

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