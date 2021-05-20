Tarladan tüketiciye sebze

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Malatya’da Büyükşehir Belediyesi Esenlik Süper Marketler tarafından tarlada üreticiden alınan sebze ve meyveler aracı olmadan uygun fiyatla tüketiciye sunuluyor.

Yeni tip korona virüs (Covid19) döneminde vatandaşların doğal ürünlere yönelmesi nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Süper Marketler Battalgazi ilçesinde tarlalara ekilen sebzeler üreticiden alınarak Esenlik Süper Marketlerimizin manav reyonunda tüketiciye ulaştırılıyor. Doğal ürünlerini tüketiciye sunma gayreti içinde olan Esenlik marketlerin, tarladan üreticiye sebze ulaştırmanın çabasında olduğu kaydedildi.

Özellikle Battalgazi İlçesi'nde yetiştirilen marulların hasatı sonrasında, Esenlik Süper Marketler manav reyonunda tüketiciye sunulduğu belirtildi.

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