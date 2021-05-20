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Yeşilyurt'ta İlyas Mahallesi’ne park kazandırıyor Çınar: “213’ncü parkımızın yapımına başladık”

İHA

Yeşilyurt'ta İlyas Mahallesi’ne park kazandırıyor Çınar: “213’ncü parkımızın yapımına başladık”

Yeşilyurt’un yeni sosyal yaşam alanlarıyla modern bir kent kimliğine büründüğünü ifade eden Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İlyas Mahallesinde ki üç dönümlük alan üzerine inşa edecekleri 213’ncü parkın yapımına hız verdiklerini söyledi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, İlyas, Bentbaşı ve Çarmuzu Mahalle Muhtarlarıyla birlikte İlyas Mahallesinde atıl bir vaziyette bulunan üç dönümlük alanda hizmete sunulacak yeni park alanında incelemelerde bulunup, hazırlanan proje üzerine fikir alış verişinde bulundu.
Yeşilyurt Belediyesi’nin bölgeye önemli yatırımlarda bulunduğunu ifade eden İlyas Mahallesi Muhtarı Faik Şahin, “ İlyas mahallemizin Adnan Menderes caddesi üzerinde Yeşilyurt Belediyemize ait geniş bir alanı vardı, Belediye Başkanımıza burayla ilgili talepte bulunmuştuk. Mehmet Çınar Başkanımız buraya gelip incelemelerde bulundu, inşallah yakın zamanda buraya modern, nezih ve güzel bir park alanı kazandırılacak. Belediye Başkanımızın şahsında emeği geçen herkese mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Bentbaşı Mahallesi Muhtarı Yakup Korkmaz, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın göreve gelmesiyle birlikte ‘çevre yolunun altı ve üstü’ kavramının tamamen ortadan kalkmasını sağlayacak önemli yatırımların bölgeye kazandırıldığını ifade etti.
Çarmuzu Mahallesi Muhtarı Ali Berktaş da, yapılan hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Yeşilyurt’un tüm yaşam alanlarının aynı düzeyde gelişip, kalkınmasına öncülük edecek yatırımlarına her geçen gün bir yenisini daha eklediklerini vurgulayarak, “ Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükselten sosyal yaşam alanlarımıza bir yenisini daha ekleyeceğiz. İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması noktasında başlattığımız hizmet seferberliğimizin boyutunu yeni, farklı ve dikkat çekici projelerle genişletmekteyiz. Son dönemlerde gerek alt ve üst yapı yatırımları gerekse de semt pazarları, halı sahalar, konutlar, kültür ve sanat merkezleriyle çevre yolunun altı ve üstü diye tabir edilen kavramı tamamen ortadan kaldırdık.Yeşiltepe’deki mahallelerimiz başta olmak üzere Kaynarca, Çarmuzu Kiltepe, İlyas, Bentbaşı, Çarmuzu ve Melekbaba ile bu bölgemizdeki bütün yerleşim alanlarını topyekün ayağa kaldıracak, daha fazla tercih edilmelerini sağlayacak önemli yatırımları mahalle sakinlerimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz.Bölgemizin sosyal yaşam seviyesini daha iyi bir düzeye ulaştırma noktasındaki yoğun gayretlerimizi yeni ve farklı projelerle taçlandırıyoruz.Buradaki tüm mahallelerimizi yeni yatırımlarla daha fazla geliştirip, çehresini değiştiriyoruz. Melekbaba mahallemizde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle bölgemizin en büyük Gençlik Kompleksinin yanı sıra bölgemizin ikinci büyük doğal çim yüzeyli futbol sahası inşa ediliyor. Kaynarca bölgemizde TOKİ Konutlarının yanı sıra yeni yerleşim alanlarının oluşması bakımında başlatılan çalışmalara Yeşilyurt Belediyesi olarak tam destek veriyoruz. Kaynarca mahallemizde sosyal tesis, sosyal ve sportif alanlar, çevre düzenleme ve sokak sağlıklaştırma yatırımlarımız devam ederken bu tür yeniliklerle Kaynarca başta olmak üzere çevre mahallelerimizin sosyal yönlerini daha zengin ve değerli bir hale getireceğiz.Bu bölgelerimizin ulaşım ağını güçlü ve kalıcı yatırımlarla akıcı, güvenli ve konforlu hale getirip, araç ve yaya trafiğini modern
bir görüntüye ulaştırmaktayız. Her alandaki yatırımlarımızla bölgelerimizin daha fazla tercih edilmesi noktasında güçlü adımlar atıyoruz” şeklinde konuştu.
Yeşilyurt’ta ki 213’ncü parkı İlyas Mahallesinde hizmete sunacaklarına dikkat çeken Çınar, “İlyas, Bentbaşı ve Çarmuzu gibi son yıllarda ciddi değişime uğrayan bölgemizin her yönden gelişimini destekleyecek yatırımlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Seçimdeki vaatlerimizden olan İlyas Kitap Kafemizi tamamlayarak, geçtiğimiz aylarda gençlerimizin ve mahalle sakinlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bölgenin sosyal ve kültürel yönden daha iyi bir düzeye ulaşmasına destek veren Kitap Kafemize gösterilen yoğun ilgi gelecek adına bizleri umutlandırmaktadır. Sokak sağlıklaştırmaları, yeni sosyal yaşam alanları, çevre düzenlemeleri, aydınlatmalar ve temizlik gibi hizmetlerimizle farklı bir hüviyete bürünen bu bölgemizde ki yatırımlarımızı yeni bir park alanıyla taçlandıracağız. İlyas mahallemizin merkezinde bulunmasına rağmen Bentbaşı ve Çarmuzu mahallelerimizin de istifade edebileceği güzel bir lokasyonda atıl bir vaziyette bulunan belediyemize ait yaklaşık üç dönümlük alanı, sosyal yaşam alanı olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Son yıllardaki yatırımlarla çehresi ciddi seviyede değişen bu bölgemize yakışır çok güzel bir park alanını mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Mimari yapısı, yeşil alanları, modern tasarımları ve sosyal donatılarının yanı sıra farklı fonksiyonel alanları, doğal malzemelerden yapılacak farklı aktivite alanları, yeni nesil oyun grupları, fıtness aletleri, yürüyüş ve bisiklet alanları ve yeşil alanları içerisine alacak şekilde planladığımız buradaki park alanımızla bölgemizin kalkınmasına bir destek daha vermiş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, inşallah bu güzel parkı tamamlayıp hizmete sunmayı Rabbime hepimize nasip eder. Bizim tek gayemiz; kentimizi ve ilçemizi her alanda kalkındırmak ve geliştirmektir. Bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz, proje üretiyoruz ve uyguluyoruz. Hemşerilerimizin dua ve destekleriyle durmadan, dinlenmeden, 7/24 vatandaşlarımızın emrindeyiz” dedi.
Mahalle sakinleri de gerek yapımına başlanan yeni park alanı gerekse de diğer yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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