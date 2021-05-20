Gençler emeklerini sergiledi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Malatya’da gençlerin yaptıkları emekler sergilendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Malatya Beydağı Gençlik Merkezi’nde çeşitli atölyelerde gençler tarafından yapılan ürünler ile ilgili sergi açılışı yapıldı.

Gençlik Haftası kapsamında Malatya Park AVM’de düzenlenen sergi açılışını Vali Aydın Baruş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut ve protokol üyeleri yaptı.

Vali Aydın Baruş yaptığı açılış konuşmasında, “Gençlik Merkezlerimizde faaliyet gösteren değerli gençlerimizin yapmış olduğu resimler ve ortaya koydukları değerli ürünlerinin sergileneceği sergimizi bu gün alışveriş merkezinde tüm sanatseverlerin, vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. Pandemi tedbirleri nedeniyle sınırlı etkinliklerin yapılabildiği bu haftada gençlerimizin ortaya koymuş olduğu bu ürünler gerçekten bizim için çok değerli” dedi.

Gençlik Merkezi Müzik korosu tarafından seslendirilen müzik dinletisi de izlendi.

Beydağı Gençlik Merkezi’nde yıl boyunca çeşitli atölyelerde yapılan ürünlerin sunulduğu sergi 21 Mayıs akşamına kadar gezilebilecek.

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