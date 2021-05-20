Kalp krizi geçirdi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

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Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)MALATYA'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren Hüseyin Ulugturkan (57), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin Ulugturkan, göğüs ağrısı şikayetiyle akşam saatlerinde Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrollerinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Ulugturkan için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Fenalaşan Ulugturkan, Darende Stadı'na inen ambulans helikopter ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ulugturkan'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-05-20 20:49:21



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