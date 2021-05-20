Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile 1 yıllık sözleşme yeniledi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)SÜPER Lig ekiplerinden Helenex Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz'un sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Yeni Malatyaspor, 20202021 sezonunda ligin 31'inci haftasında teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra İrfan Buz ile anlaştı. 12 haftada Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 45 puanla ligde kalan Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör İrfan Buz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile 2017 yılında TFF 1'inci Lig'den, Süper Lig'e yükselmişti.
DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-05-20 23:38:23
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