Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile 1 yıllık sözleşme yeniledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)SÜPER Lig ekiplerinden Helenex Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz'un sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Yeni Malatyaspor, 20202021 sezonunda ligin 31'inci haftasında teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra İrfan Buz ile anlaştı. 12 haftada Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 45 puanla ligde kalan Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör İrfan Buz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile 2017 yılında TFF 1'inci Lig'den, Süper Lig'e yükselmişti.

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-05-20 23:38:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.