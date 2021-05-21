Hastalıklar için hacamat önerisi

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evren Köse, hacamat tedavisinin birçok hastalık için uygulanabileceğini belirterek, bağşıklık sistemi güçlendirmek, fibromiyalji sendromunda, romatizmal hastalıklara ait kronik ağrılar ve sabah yorgunluğu gibi durumlarda 2 ile 65 yaş arasındaki herkesin hacamat yaptırabileceğini kaydetti.

İnönü Üniversitesi KültürSanat Etkinlikleri kapsamında “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Hacamat Tedavisi” isimli çevrimiçi seminer düzenlendi. İnönü Üniversitesi resmi Youtube sayfasından yayımlanan etkinliğe konuşmacı olarak Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evren Köse katıldı. Hacamatın kan dolaşımını arttırmak ve iyileşmeye katkı sağlamak için bölgesel vakum oluşturmaya dayalı bir tedavi yöntemi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Evren Köse, “Hacamat, bir kupa tedavisidir. Herhangi bir hastalıktan dolayı veya sağlıklı kalmak maksadıyla vücudun belli bölgelerini çizip üzerine bardak veya şişe oturtarak kan alma işlemine de hacamat denmektedir” ifadelerini kullandı. Hacamat bir diğer adıyla kupa tedavisinin ıslak ve kuru kupa olmak üzere iki uygulama biçimi olduğunu belirten Köse, günümüzde uygulamaların plastik vakumlu aletler yardımıyla yapıldığını vurguladı. Prof. Dr. Köse, hacamatın hangi durumlarda yapılması gerektiği konusunda da, “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamaları ya ünite bazında ya da merkez şeklinde oluşturulmuş özel kliniklerde yapılabilmektedir. Organik bir rahatsızlığı tanımlamayan hastalarda immün sistemini güçlendirmek amacıyla yapılabilir, fibromiyalji sendromunda özellikle kadınlarda daha sık görülen kas ağrılarıyla geçmeyen bir durum olduğunda, romatizmal hastalıklara ait kronik ağrılarda, sabah tutukluğu, yorgunluk gibi durumlarda hacamat uygulaması yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Kimler yaptırmamalı

Köse, ileri seviyede kalp yetmezliği ve anemisi düşük, kanama bozukluğu, pıhtılaşma bozukluğu olan ve 2 yaşın altı ile 65 yaşın üstündeki kişilerin hacamat tedavisini yaptırmamasını tavsiye etti.

Prof. Dr. Köse, geleneksel olarak kullanılan hacamat tedavisinin Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarıyla bilimsel bir platforma oturtulduğunu vurguladı.

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