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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid-19 kurallarına uymayanlar polisten kaçamadı

İHA

Covid-19 kurallarına uymayanlar polisten kaçamadı

Yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisi nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına ve diğer pandemi kurallarına uymayanlara ceza kesiliyor. Malatya’da 5 günde kısıtlama süresince sokağa çıkan 131 kişiye 117 bin 900 TL polis tarafından ceza uygulandı.
Dünyada etkili olan ve Türkiye’de de daha fazla yayılmaması için önlemler alınan Covid19 pandemisi nedeniyle hafta içinde saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında süren sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Pandemi kurallarına riayet konusunda güvenlik güçleri de denetimlerini sürdürüyor. Polis tarafından Malatya’da yapılan denetimlerde, son 5 günde sokağa çıktığı tespit edilen 131 kişiye 900’er TL’den toplam 117 bin 900 TL ceza kesildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında son 5 günde iş yerlerini açan 34 işyerine de ceza uygulandı. Maske takmamaktan 24 kişiye de 900’er TL ceza verildi.
Polis tarafından son 5 günde yapılan denetimlerde Covid19 kurallarına uymayan 32 toplu taşıma aracına da ceza uygulandı.

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