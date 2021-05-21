Yeni Malatyaspor bir sezonda 4 kırmızı kart gördü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yeni Malatyaspor’lu futbolcular 20202021 sezonunda 4 kırmızı kart gördü.

Süper Lig 20202021 futbol sezonunu 45 puanla 15. sırada noktalayan Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu kırmızı kart gördü. Doğu Anadolu ekibinde Hafez Ankaragücü karşılaşmasında, Kubilay Kanatsızkuş Fatih Karagümrük karşılaşmasında, Semih Kaya Gençlerbirliği karşılaşmasında ve Hadebe Gaziantep FK karşılaşmasında kırmızı kart gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.