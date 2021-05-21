Arapgir'de İsrail’e tepki için yürüyüş düzenlendi

Kars'ta köpek ile iki kedinin dostluğu şaşırtıyor

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İsrail’in, Filistinlilere karşı yaptığı katliam, Malatya’nın Arapgir İlçesi’nde düzenlenen yürüyüş ile protesto edildi.

Cuma namazı sonrası toplanan bazı parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail’i protesto ettiler.

İsrail aleyhine sloganların atıldığı yürüyüş olaysız sona erdi.

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