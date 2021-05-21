Güder: “Kentsel dönüşüm Battalgazi’de milat olacak”

İhale tarihi 2 Temmuz 2021 olarak açıklanan Şehit Fevzi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Eksikliğini tespit ettiğimiz Battalgazi’mizde başlayacak olan Kentsel dönüşüm, bir ilk ve milat olacaktır” dedi.

24 Ocak 2020 depreminin ardından Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ‘Riskli Alan’ ilan edilen ve Toplu Konutlar İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Şehit Fevzi Mahallesi’ndeki 110 dönümlük alanda yapılacak Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ihale tarihi belli oldu. 2 Temmuz’da ihalesi yapılacak olan proje ile birlikte 110 dönümlük alanda modern ve depreme dayanıklı 679 konut, 18 dükkan, kafeterya ve parklar yapılacak. Battalgazi’deki kanayan yaraya neşter vuran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kentsel dönüşümün yapılacağı Şehit Fevzi Mahallesindeki alanda incelemelerde bulunarak, proje ile modern ve depreme dayanıklı evlerin yapılmasının yanı sıra, Battalgazi’ye yeni bir alt merkezinde kazandırılacağını belirtti. Başkan Güder, çevreyolu altı diye tabir edilen bölgelerin çehresini baştan aşağı değiştirecek olan projenin Malatya’ya hayırlı ve uğurlu olmasını temennisinde de bulundu.



“Bu dönüşüm bölgenin değişimi demektir”

Belediye Başkanı Osman Güder’in Battalgazi’de hizmet kitabı yazdığının altını çizen Şehit Fevzi Mahallesi Muhtarı Sami Cengil, “Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in göreve gelmesiyle birlikte Battalgazi ilçesinde çevreyolu altı ve üstü tabiri ortadan kalktı. Başkanımızın gayreti inkar edilemez. Kaygısı olan insanların kaygılarının boş olduğunu bu dönüşüm ile görecekler. Mahallemizde yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışması ile tüm olumsuzluklar ortadan kalkacak. Büyük zorlukları çok şükür aştık. Proje 2 Temmuz’da ihaleye çıkacak. Şehit Fevzi’nin dönüşümü bölgenin değişimi demektir. Buradaki dönüşüm diğer bölgelere örnek olacaktır. Mahallem ve şahsım adına Başkanımız Osman Güder’e çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun” şeklinde konuştu.

Şehit Fevzi Mahallesinde yapılacak olan kentsel dönüşüme destek verdiklerini ifade eden Taştepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç da, “Şehit Fevzi Mahallesinde başlayacak olan kentsel dönüşüm çalışmasını takdirle karşılıyoruz. Bu dönüşüme destek veriyoruz. İnşallah biran önce başlarsa mahalle olarak bizlerde olumlu etkileneceğiz. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



“Çevreyolu altı kavramı bu proje ile bitmiş olacak”

Geçmişten bu yana ihmal edilen Şehit Fevzi Mahallesindeki dönüşümün ilçedeki diğer bölgelere de örnek olacağını dile getiren AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “İlk olarak Kentsel dönüşüm projesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 24 Ocak depreminin ardından ilçemizde hasarlı evlerimiz vardı. Şehit Fevzi Mahallesi de bunlardan birisi. Özellikle Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in bu dönüşümde çok büyük gayretleri oldu. Çevreyolu altı kavramı bu proje ile bitmiş olacak. Bugüne kadar çevreyolu altına herhangi bir yatırım yapılmadı. Bu bölgeler biraz ihmal edildi. Bu proje ile bu ihmal ortadan kalkacak. 2 Temmuz’da yapılacak ihale ile Allah nasip ederse çok güzel bir dönüşümün startı veriliyor. Devletimizin bölgemize yapacağı bu yatırımlar sayesinde vatandaşlarımız daha yaşanabilir bir ilçeye sahip olacaklar. 679 konut yapılacak. 18 iş yeri yapılacak. Oyun parkları, kafeteryalar. Battalgazi’de yeni bir alt merkez kuruluyor. Burası tamamlandığı zaman vatandaşlarımızla burada çaylarımızı içeriz. Buradaki vatandaşlara teşekkür ediyorum. Bizlere güvendiler. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Battalgazi’miz için yeni bir başlangıç olacak”

Şehit Fevzi Mahallesi’nde başlayacak olan Kentsel Dönüşüm çalışmasının Battalgazi için milat olacağını vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’nin kanayan yarasına vurmuş olduğumuz neşter ile Kentsel dönüşümün gereklilik değil, zorunluluk olduğunu hepimiz göreceğiz. Şehit Fevzi mahallemizde başlayacak olan Kentsel dönüşüm, Battalgazi’de milat olacaktır. 24 Ocak depreminin ardından Şehit Fevzi Mahallemizdeki 110 dönümlük alan, Cumhurbaşkanımızın da imzasıyla Riskli Alan ilan edildi. Bu zamana kadar Battalgazi’mizde yapılması planlanan dönüşüm çalışması, 2 Temmuz’da yapılacak olan ihalenin ardından Şehit Fevzi mahallemizde başlayacak. Bu çalışmalar siyaseten ağır faturalı hizmetler. Cumhurbaşkanımız da ifade ettiği üzere Türkiye’nin büyük problemlerinden bir tanesi kentsel dönüşümdür. Malatya’mızın problemlerinin başında yer alıyor. Bu problemler yaşadığımız depremlerin ardından gün yüzüne çıkıyor. Malatya’mızın da deprem kuşağında yer alması sebebiyle, bu dönüşüme ağırlık verdik. Bu dönüşüm sadece bu mahallemiz ile sınırlı kalmayacak. Bu bir başlangıç olacak. Bu bir milat olacak. Bu dönüşümde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, Milletvekilimiz hanımefendiye, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Genel Müdürlerimize, AK Parti Teşkilatımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Hayallerimiz tamamı Battalgazi içindir”

Gerçekleştirilecek olan Kentsel Dönüşüm ile 679 konut ve 18 iş yerinin yapılacağını da aktaran Başkan Güder, “Burada şuan 424 hak sahibi mevcut. Burada 679 konut ve 18 dükkan yapılacak. Öncelikle olarak hak sahibi bu konutlardan yararlanacak. Diğer konutlardan da evleri riskli olan vatandaşlarımız yararlanacak. Bu bölgemizin merkeze yakınlık derecesi mevcut ama bugüne kadar her zaman çevreyolu altı diye tabir edilmiş. Daha önce konut fiyatları burada 150200 bin TL arasında iken, yapılacak olan dönüşüm ile bu fiyat 600700 bin TL olacağınızı düşünüyoruz. Yine Battalgazi Belediyemizin hayata geçireceği 30 milyon bütçeyi bulması planlanan Derme Deresi Projemiz ile bu bölgenin kaderi değişecek. Battalgazi’deki gelişmişlik farkını ortadan kaldırıyoruz. Bu iki projemiz bittiği zaman hayır duaları ile anılacağız. Daha yaşanabilir bir Battalgazi’yi gelecek yarınlara hazırlamak en büyük gayemizdir. Yeni alt merkezleriyle, yeni konutlarıyla, mesire alanlarıyla, spor tesisleriyle Battalgazi’miz 2023’e Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hazır hale gelecektir. Biz biliyoruz ki Halka hizmet Hakk’a hizmettir. Hayallerimiz tamamı Battalgazi içindir. Rabbim bu çalışmalarımızda her daim yardımcımız olsun” diye konuştu.

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