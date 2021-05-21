Mühürlenen iş yerinde kumar oynayanlara ceza

Malatya’da, süresiz olarak mühürlenen fakat mühür bozma yapılan bir iş yerine polis tarafından kumar baskını yapıldı. İş yeri içerisinde toplam 13 şahsın tombala oynadığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi İlçesi Saray Mahallesi’nde süresiz olarak mühürlenen fakat mühür bozma yapılan bir iş yerine polis tarafından kumar baskını yapıldı. İş yeri içerisinde toplam 13 şahsın tombala oynadığı tespit edildi.

Şahıslara idari para cezası yazıldı. 2 bin 240 adet pul, 191 oyun kartı, 150 TL para muhafaza altına alındı. İş yeri sorumlusu V. İ. isimli şahsa Kumar Oynanması için Yer ve İmkan sağlaması nedeniyle işlem yapıldı.

Ayrıca iş yerinde bulunan 13 şahsa Covid19 pandemisi tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymamaktan idari işlem yapıldı.

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