Yeni Malatyaspor’da olağan mali genel kurul 5 Haziran’da yapılacak

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Yeni Malatyaspor’da 1 yıllık olağan mali genel kurul toplantısı 5 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Yeni Malatyaspor kulübün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşımla 31.05.2020 31.05.2021 tarihlerini kapsayan olağan mali genel kurul toplantısının 5 Haziran Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.

Yeni Malatyaspor’un söz konusu paylaşımında, “Yeni Malatyaspor Kulübü Derneğimizin, 31.05.2020 31.05.2021 tarihleri arasını kapsayan yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 5 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Nurettin Soykan Tesisleri Altyapı Toplantı Salonunda yapılacaktır. Kongremiz yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 12 Haziran Cumartesi günü saat 10.00‘da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda yapılacaktır. Tüm üyelerimize önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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