Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Malatya´nın Battalgazi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 19.06'da meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-05-21 19:24:23



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