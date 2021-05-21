Malatya’da şimşekler geceyi aydınlattı

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Malatya’da akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Malatya’da gün içerisinde hava sıcaklığı 33 dereceye kadar yükseldi. Sıcak hava akşam saatlerindeyse yerini yağmura bıraktı. Yağmur kentin bazı bölgelerinde etkili olurken şimşekler geceyi aydınlattı. Geceyi aydınlatan şimşekler, güzel görüntüler oluşturdular.

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