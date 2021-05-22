Malatya'da 11 saatte 8 deprem oldu

Malatya’da dün akşam 11 saat içerisinde büyüklükleri 1.6 ile 4.3 arasında değişen toplam 8 deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, 21 Mayıs Cuma günü saat 19.06 ile 22 Mayıs Cumartesi sabah saat 06:06 arasında Malatya'nın Battalgazi ve Pütürge ilçeleri merkez üssü olan art arda toplam 8 deprem meydena geldi. Depremlerin en büyüğü 4.3 şiddetinde olduğu öğrenilirken, en küçünün ise 1.6 şiddetinde olduğu duyuruldu.

Doğu Anadolu fay hattında meydana gelen son depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, fay hattındaki devam eden hareketlilik uzmanları endişelendiriyor.

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