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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Darende’de koronaya karşı 9 bin kişi aşılandı

İHA

Darende’de koronaya karşı 9 bin kişi aşılandı

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya'nın Darende İlçesi’nde de yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisi nedeniyle aşılama çalışmaları deva m ederken, bugüne kadar ilçede yaklaşık 9 bin vatandaşın aşılandığı öğrenildi.
Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Başhekimi Kemal Karabulut, Covid19 aşılama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Karabulut, “Aşıların Türkiye'ye gelmesinde sonra hastanemizde de aşılama işlemleri başlatıldı. Belirli aralıklar ve saatlerde randevular çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. Hastanemizde iki tür aşı yapılıyor. Sinovak ve Biontech “ dedi.
İlçe devlet hastanesinde servis sorumlusu hekim olarak görev yapan Mustafa Eren Dağdeviren ise aynı zamanda aşı birimi ile de ilgilendiğini söyledi. Dağdeviren, “ Hastanemizde Şubat ayından itibaren Sinovak aşısına başladık. Nisan ayından itibaren de Biontech aşısına başlandı. Hastanemizde bu güne kadar yaklaşık 3 bin aşı yapıldı. Buna aile sağlık merkezlerini de eklediğimizde ilçemizde 9 bin vatandaşımıza aşı yapılmış oldu. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Aşılamada bir sıkıntı yok. Alerjisi olan hastalarımızın randevuyu hastanemizden almalarını öneriyorum. Çünkü yakın gözetim altında aşılama yapılıyor. Kalp hastalığı olan vatandaşlarımız kontrollerimizden geçtikten sonra aşı oluyorlar. Hastanemizde şu ana kadar aşılama ile ilgili bir problem yaşamadık. Sırası gelen vatandaşlarımızı kesinlikle aşı yaptırmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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