OSB Arıtma Tesisi 2022 yılı sonunda bitecek

Malatya’da inşaatı devam eden 1.Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yeni Arıtma Tesisi, önümüzdeki yılın Kasım ayında faaliyete geçecek.

Vali Aydın Baruş yapımı devam eden 1. OSB Arıtma Tesisi inşaatında incelemelerde bulundu. 1.OSB Müdürü Taha Memur ve yüklenici firma yetkililerinin de katıldığı incelemede, yüklenici firma yetkilileri tarafından Vali Baruş’a inşaat süreci hakkında detaylı bilgiler verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 195 milyon TL bedelle ihale ettiği ve Kasım 2020 tarihinde inşaatına başlanan 1. OSB Arıtma Tesisi’nin yaklaşık 2 yıl içinde tamamlanacağını belirten firma yetkilileri Kasım 2022 tarihinde faaliyete geçeceğini aktardılar.

1.OSB Müdürü Taha Memur, Malatya 1.OSB Arıtma Tesisinin, daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamayı benimseyip, sanayileşirken ekolojik dengenin korunmasına önem vermek, fiziksel arıtma, kimyasal arıtma, biyolojik arıtma ve çamursuzlaştırma ünitelerinin en optimal seviyede çalışmasını sağlamak amacıyla inşa edildiğini bildirip, faaliyete geçmesiyle günlük 80 bin metreküp atığı temizleyeceğini söyledi.

Vali Aydın Baruş ise çevre, toprak ve suyun korunması, sanayi atıklarına maruz kalmaması amacıyla bu tesisin biran önce bitirilmesi için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Vali Baruş, “Yapmış olduğumuz her çalışmada çevreyi de dikkate alarak, çevrenin bozulmaması ve gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakılması için yapılması gerekenleri de planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Baruş, “Aynı zamanda başta organize sanayilerimiz olmak üzere arıtma tesislerimizde çevreye verebileceğimiz zararı da en aza indirmeye çalışıp, emanet aldığımız çevreyi gelecek nesillere temiz olarak miras bırakma gayreti içerisindeyiz” dedi.

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