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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baharla şenlenen hayvanat bahçesi ziyaretçilerini bekliyor

İHA

Baharla şenlenen hayvanat bahçesi ziyaretçilerini bekliyor

78 türden bin 249 hayvana ev sahipliği yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Covid19 sürecinde doğaya hasret kalan ziyaretçilerini bekliyor.
Malatya kent merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 78 türden bin 249 hayvana ev sahipliği yapıyor. Baharla birlikte şenlenen hayvanat bahçesi, Covid19 sürecinde eve kapanan ziyaretçilerini bekliyor. Covid19 tedbirleri kapsamında hizmet veren hayvanat bahçesi, kısıtlamanın olmadığı her gün ziyaret edilebiliyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Sami Altaş, Covid19 tedbirleri kapsamında ziyaretçilerini beklediklerini belirterek, “Bu dönemde vatandaşlarımızı hayvanat bahçemize bekliyoruz. Hayvanat bahçemizde 78 türden bin 249 hayvanımız vardır. Vatandaşlarımız şu anda hayvanat bahçemize hafta içi gelebilirler. Hafta sonu kısıtlamalarının sona ermesiyle haftanın 7 günü hayvanat bahçemiz açıktır. Hayvanat bahçemize Covid19 tedbirleri kapsamında ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Girişte uyarı levhalarımız vardır, dezenfektanlarımız vardır, personelimiz tarafından ateş ölçümü yapılmakta ve HES kodu sorgulaması gerçekleştirilmektedir. Bu tedbirler kapsamında ziyaretler devam etmektedir” dedi.
Hayvanat bahçesini ziyaret eden Zeynep Kalkan, “Oğlum doğduğundan beri ilk defa dışarı çıkıyoruz diyebiliriz. Çocuklar evde büyüdü, artık biraz da nefes alalım istedim. Çocuğumun hayvanlara karşı ilgisi var. Hayvanat bahçesine ilk defa geliyorum, gayet güzel. Güzel hayvanlar var, bakımları da yerinde” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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