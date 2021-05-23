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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya, Dünya birincisi genciyle gurur duyuyor

İHA

Malatya, Dünya birincisi genciyle gurur duyuyor

Yaptığı projeyle dünya birincisi olan Malatyalı öğrenci Feridun Balaban’a sosyal medyada tebrikler yağıyor.
Malatya Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi 17 yaşındaki Feridun Balaban ve danışman öğretmeni Savaş Güler’in, “ Bor ve azot katkılı, elmas gibi karbon malzemeleriyle güneş panellerinde verimi arttıran projesiyle”, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan yarışmada dünya birincisi olunması, sosyal medyada yetkililerin tebrikleriyle ilgi odağı oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “ABD'de düzenlenen bilim yarışması ISEF’te projesiyle dünya birinciliği kazanan Malatya BİLSEM öğrencimiz Feridun Balaban ve öğretmeni Savaş Güler’i tebrik ediyorum. Uluslararası başarılar, gençlerimizin gelecek umutlarını yeşertiyor. Daim olsun” ifadelerine yer verdi.
Malatya Valisi Aydın Baruş da, “Dünyanın üniversite öncesi en prestijli bilim proje yarışması olan, Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı (ISEF)’de SPIE Özel Ödül Kategorisinde Dünya Birincisi seçilen, Malatya Bilim Sanat Merkezi Öğrencisi Feridun BALABAN’ı tebrik ediyorum. Malatya Gençleriyle Gurur Duyuyor” dedi.
Aynı zamanda eğitimci olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Dünyanın en prestijli proje yarışmalarından biri olan ISEF’de SPIE Özel Ödül Kategorisinde Dünya Birincisi seçilen, Malatyalı evladımız Feridun Balaban’ı canı gönülden kutluyorum. Başarıların daim olsun kıymetli evladım!” şeklinde ifadelere yer verdi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sosyal medya hesabında, “ Dünyanın üniversite öncesi en prestijli bilim proje yarışması olan, ABD’de düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı (ISEF) SPIE özel ödül kategorisinde birinciliği elde eden Malatya Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Feridun Balaban’ı tebrik ediyorum” dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, “ Öğrencimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” şeklinde tebriklerini iletti.
Malatya Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, “Malatya Yeşilyurt Bilim ve Sanat Merkezi Kimya öğretmenimiz Savaş Zafer Güler'in danışmanlığında öğrencimiz Feridun Balaban’ın hazırladığı proje ABD’de Düzenlenen SPIE özel ödül kategorisinde Dünye birincisi olmuştur. öğrencimizi ve öğretmenimizi kutluyorum” şeklinde tebriklerini aktardı.

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