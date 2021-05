Malatya Büyükşehir, hizmet ve yatırımlarına devam ediyor 3 mahalleye 25 milyon TL altyapı yatırımı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve Melekbaba, Orduzu ve Hanımınçiftliği Mahallelerini yakından ilgilendiren içme suyu çalışmalarını yerinde inceledi.

Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi Malatya’nın her noktasında yoğun bir çalışma içerisinde hizmet hamleleri gerçekleştiriyor” dedi.

İnceleme gezisinde Başkan Gürkan’a, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile mahalle muhtarları eşlik etti.



“Bölgeye yapılan yatırımın maliyeti 25 milyon TL”

Bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, “Malatya’daki en önemli yatırımlarımızdan birini bu bölgede gerçekleştiriyoruz. Malatya’daki en büyük üç depomuzdan biri olan 20 bin tonluk depomuz burada bulunmakta. Bu depomuz yüzölçümü olarak en fazla alanı beslemektedir. Hanımın Çiftliği, Orduzu ve Gelincik Tepesinin su ihtiyacını karşılamak için başlatmış olduğumuz bir proje. Yaklaşık 25 milyon TL değerindeki projemizin uzunluğu ise 65 km’dir. Çalışmalarımızın başladığı alanda 500’lük borular kullanılmakta. İsale hatları, abone bağlantılarla birlikte hedefimiz çalışmalarımızı bu yıl içerisinde tamamlamak. Arızaların yoğun olduğu bir bölgeydi. Çalışmalarımızla bunları da bertaraf etmiş olacağız. Yeni hat çalışmamız bu bölgeye uzun yıllar hizmet vereceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden Melekbaba Mahallesi Muhtarı Ali Demir, “Su hayattır, yol medeniyettir sözü boşuna söylenmemiştir. 56 merkezi besleyen büyük bir depomuz mevcut. Orduzu, Battalgazi ve Gelincik Tepesinin su ihtiyacını karşılayacak olan bu isale hattının maliyeti gerçekten çok büyük. Devletimize, milletimize Yüce Rabbim zeval vermesin. Bu çalışmalarda emeği geçen başta Selahattin Başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Bölgemize ve insanımıza hayırlı olsun” dedi.

Orduzu Mahallesine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden Orduzu Mahalle Muhtarı Abuzer Ekin, “Orduzu mahallemizde 60 yıllık bir su sıkıntısı vardı. Bu sıkıntıyı çözen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Hizmetlerle Hanımınçiftliği, Fahri Kayahan bölgesini geçecek”

Hanımınçiftliği Mahallesi olarak yapılan hizmetlerden memnun olduklarını belirten Hanımınçiftliği Mahallesi Muhtarı Yusuf Dönmez ise, "Selahattin Başkanımız geldiğinden buyana Malatya Malatya oldu. Özellikle Hanımınçiftliği bu şekilde devam ederse Fahri Kayahan bölgesini geçecek. Allah emeğini boşa çıkarmasın. Kuzey Kuşak yolu bizim için çok önemli. Faaliyete geçtiği zaman Malatya trafiği de rahatlayacak. Cumhurbaşkanımız gidin Malatya Büyükşehir Belediyesini örnek alın diyor. Başkanımız olmazsa bu hizmetleri almamız mümkün değildi. Bu hizmetlerden dolayı Başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum” sözcüklerini kullandı.



"Hemşehrilerimiz içmesuyunu bizzat kaynağından içiyor"

Malatya’nın her köşesinde hizmet ürettiklerini belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz, Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi olsun Malatya’nın her köşesinde yoğun bir çalışma içerisinde hizmet hamlesi gerçekleştiriliyor. Melekbaba su deposunda Eski Malatya hattı, Hanımınçiftliği hattı, Orduzu hattı ayrı olmak üzere üç ayrı hatta su kayıp ve kaçaklarının da önüne geçilmek için 65 km’lik yeni hatlar döşeniyor. Orduzu ve Hanımınçiftliği mahallelerimizde altyapı MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yenilenmekte. Eski asbest borular tamamen yenilenmekte ve bu yenileme çalışmalarıyla da su kayıp ve kaçaklarının da önüne geçilmiş olunacak. Orduzu mahallemizde oluşturulan yeni alt merkez konumundaki Gelincik Tepesinde 30 metre genişliğinde bir yol yapıyoruz. Bu yol Kuzey Kuşak ve Kuzey Çevre yoluna bağlantısının yanında aynı zamanda Elazığ yoluna da bağlantısı olacak. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi gerekli kamulaştırma çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Kayıp ve kaçaklardan dolayı su sıkıntısı yaşayan mahallelerimiz vardı. Göreve geldikten sonra özellikle su kayıp ve kaçaklarının çok fazla olduğu bölgelerde yapmış olduğumuz çalışmalarla bu sorunun önüne geçtik. Büyükşehir Belediyesi olarak mevcut kaynağa ek olarak yeni bir kaptaj kaynağından saniyede 2 bin litre suyun oraya aktarılması ayrıca mevut kaynağa da yeni bir 200 litre suyun takviye edilmesi noktasında çalışmalarımız sürüyor. Malatya’da vatandaşlarımız içme suyunu bizzat kaynağından içiyor. Türkiye’nin en kaliteli suyunu en ucuz fiyata içiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak da en kaliteli hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmalarımız bu bölgede su sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızın bu sıkıntılarından kurtulmasına sebep olacaktır. Çalışmaların Malatya’mıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

