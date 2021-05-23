Gürkan, Darende sanayi sitesi esnaflarıyla bir araya geldi Gürkan: “Asfaltlama çalışmalarımızı Darende sanayi sitesinde başlattık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürkan, Darende sanayi sitesi esnaflarıyla bir araya geldi Gürkan: “Asfaltlama çalışmalarımızı Darende sanayi sitesinde başlattık”

İHA

Gürkan, Darende sanayi sitesi esnaflarıyla bir araya geldi Gürkan: “Asfaltlama çalışmalarımızı Darende sanayi sitesinde başlattık”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Darende Sanayi Sitesinde Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi tarafından 21 Mayıs Cuma günü başlatılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, Darende’de asfalt çalışmalarını Sanayi Sitesinde başlattıklarını ifade etti.
Sanayi esnafı ve vatandaşlar tarafından Allah için kurbanlar kesilerek karşılanan Başkan Gürkan’a Ak Parti İl Başkanı İhsan Koca, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları eşlik etti.

“Bu yıl Darende’de yaklaşık 150 km asfalt yapmayı planlıyoruz”
Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, “Darende ilçemizde bu yıl içerisinde ciddi anlamda ihale yaptık ve kendi ekiplerimizle de asfalt çalışmalarına başladık. Şuanda çalışmalarımıza Darende Sanayi Sitesinden başladık. Asfaltın birinci ve ikinci katlarını atmaya devam edeceğiz. Bu yıl içerisinde Darende’de yaklaşık 150 km asfalt yapımını planlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda Başkanımızın da bizlere verdiği imkânlar doğrultusunda çalışmalarımızı tamamlayacağız” dedi.

“Darende ilçemizdeki altyapı sorunlarını büyük oranda çözdük”
MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Malatya genelinde birçok hizmet gerçekleştirdiklerini belirten MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak ilçemiz genelinde ihtiyaç duyulan gerek kanalizasyon gerekse içme suyu ile alakalı her türlü çalışmaların çoğunu başlattık birçoğu ise bitme aşamasında. Sanayi Sitesi ile alakalı alt yapı borularını döşedik. Alanda foseptik eksiğimiz var onu da yakın zamanda tamamlayıp hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Bunun dışında Aşağıulupınar’da kanalizasyon ve içme suyu çalışmamız vardı yaptık ve bitirdik. Balaban’da içme suyu şebekemiz vardı depolarıyla birlikte yaptık ve bitirdik. Irmaklı mahallemizde gerek kanalizasyon gerekse içme suyu ile alakalı çalışmalarımızı yaptık bitme aşamasında. Darende ilçe merkezimizde problemli olan mahallelerimiz vardı, bağlantı noktalarımız vardı onları da yaptık bitirdik. Darende ilçemizde alt yapı ile ilgili büyük oranda sorunlarımızı çözüme kavuşturduk inşallah kalan kısımları da bu sene içerisinde tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

“2021 yılının ilk asfalt çalışması sanayi sitesinde başladı”
Darende İlçesi’nin ilk asfalt çalışmasının Sanayi Sitesinde başlatıldığını belirten Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, “2021 yılının ilk asfalt çalışması Darende’mizde Sanayi Sitemizde başladı. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah üst yapı çalışmalarımızı Büyükşehir Belediye Başkanımız yıl içerisinde bitirmiş olacak. Çalışmalarda emeği geçen başta Başkanımız Selahattin Gürkan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Darende’nin hizmet yılı olacak”
2021 Yılının Darende için hizmet yılı olacağını belirten AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “ İnşallah bu dönem Darende’nin hizmet yılı olacak. Hem Darende Belediyemizde tabi Darende Belediyemize ağabeylik yapan katkı sunan Büyükşehir Belediyemizin ciddi gayretleriyle Darende’miz hak ettiği hizmetlere bu yıl büyük oranda kavuşmuş olacak. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları var; asfaltsız, susuz ve kanalizasyonsuz yer kalmayacak diye. Bu talimatın uygulamasını da inşallah bu yıl hep birlikte Darende’de müşahede edeceğiz. Bunun ilk örneğini sanayicilerimizin, esnaflarımızın, iş insanlarımızın ihtiyaç duyduğu Sanayi Sitesinde Büyükşehir Belediyemiz başlattı. Bu çalışmaların devamını diliyor başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Darende Somuncu Baba’nın diyarı”
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Darende bizim için önemlidir, Darende Türkiye için de önemlidir. Darende güzel insanlarıyla geçmişteki manevi havasıyla hem Türkiye’ye ışık saçarken aynı zamanda da ticaret erbabı insanlarımızla ülkemize hizmet eden güzide ilçelerimizden bir tanesidir. Darende Somuncu Baba’nın diyarıdır. Darende Battalgazi’nin amcası Hasan Gazi’nin diyarıdır. Dolayısıyla Darende hem manevi iklim açısından hem kahramanlık destanları açısından, kahramanlık destanları yazılan aynı zaman ilim irfan destanları yazılan halen gönül ışığı saçılan kadim bir ilçemizdir. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle, muhtarlarımızla, STK’larımızla ve kamu kuruluşlarımızla koordinasyon içerisinde ilçemize neler yapılması gerektiği konusunda bir yıl öncesinden yatırımlardan önce genel toplantı yaparız ve toplantının akabinde de hangi hizmetler yapılacaksa bölge halkına o hizmetleri sunmaya gayret ederiz. Biz göreve geldiğimizde iki yıl içerisinde 718 mahalle ve 13 ilçemizin hiçbir yerinde susuz, kanalizasyonsuz, atık suların akarsulara karıştığı bir yer kalmayacak ayrıca asfaltsız hiçbir yerleşim yeri olmayacak dedik. Bu konuda ilgili birimlerdeki arkadaşlarımıza finansman konusunda gerekli finansmanlar temin edildi ve gerek MASKİ Genel Müdürlüğümüz, gerek Yol ve Altyapı Koordinasyon Başkanlığımız ve gerekse diğer birimlerimiz yoğun bir çalışma içerisindeler. İnşallah bu yıl Darende İlçemizin eksiklikleri telafi edilecek. Darende’yi mazisine layık istikbale hep birlikte hazırlayacağız. Bizim için sanayi önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızda, hükümetimizde, bizlerde özellikle sanayilerin lokomotif görevini ifa edeceğini biliyoruz. Bu anlamda Darende Sanayi Sitesinin de Darende’ye yakışır şekilde fiziki anlamda hizmet vermesini sağlamak için ilk etapta asfalt çalışmalarımıza Sanayi Sitemizden başladık. Çalışmaların öncelikle Darendeli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalarımızda bizlere paydaş olan kamu kurumlarına ve STK’lara, derneklere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya OSB’de yeni fabrikalar kuruluyor Sadıkoğlu: “12 bin kişinin istihdam edileceği alanların önünü açtık”
YEREL HABERLER Malatya OSB’de yeni fabrikalar kuruluyor Sadıkoğlu: ...
Malatya, Dünya birincisi genciyle gurur duyuyor
YEREL HABERLER Malatya, Dünya birincisi genciyle gurur duyuyor
Battalgazi Belediyesi’nin anneler günü yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nin anneler günü yarışması ...
Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Baharla şenlenen hayvanat bahçesi ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Baharla şenlenen hayvanat bahçesi ziyaretçilerini ...
Malatya'da İYİ Parti binasına sopalı saldırı
YEREL HABERLER Malatya'da İYİ Parti binasına sopalı saldırı
Kısıtlamada dışarı çıkanlara ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamada dışarı çıkanlara ceza
Malatya’da ekmeğe zam Şu anda 1.5 TL'den satılan 200 gram pide ekmeği 2 TL'ye çıkartılması için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Malatya’da ekmeğe zam Şu anda 1.5 TL'den satılan 200 ...
Malatya'da müzakere yapan ekiplerin üzerine ateş açtı
YEREL HABERLER Malatya'da müzakere yapan ekiplerin üzerine ateş açtı
Malatya’da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
YEREL HABERLER Malatya’da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
OSB Arıtma Tesisi 2022 yılı sonunda bitecek
YEREL HABERLER OSB Arıtma Tesisi 2022 yılı sonunda bitecek
Tüfenkci'de'den Meral Akşener'e sert tepki AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci: "Bazı muhalefet liderleri Amerika’ya ve Netanyahu’ya ses çıkaramadığı için utanmadan sıkılmadan Cumhurbaşkanımız'a saldırıyorlar"
YEREL HABERLER Tüfenkci'de'den Meral Akşener'e sert tepki AK Parti ...
Darende’de koronaya karşı 9 bin kişi aşılandı
YEREL HABERLER Darende’de koronaya karşı 9 bin kişi aşılandı
Kayısıda tahmini rekolte 2 haftada belirlenecek
YEREL HABERLER Kayısıda tahmini rekolte 2 haftada belirlenecek
Doğanşehir Kütüphanesi Haziran’da tamamlanacak
YEREL HABERLER Doğanşehir Kütüphanesi Haziran’da tamamlanacak
Malatya'da 11 saatte 8 deprem oldu
YEREL HABERLER Malatya'da 11 saatte 8 deprem oldu
OSB Meslek Yüksekokulunda görev değişimi
YEREL HABERLER OSB Meslek Yüksekokulunda görev değişimi
Malatyalı öğrenci geliştirdiği projeyle Amerika’da birincilik kazandı Bodrum kattaki laboratuvarda geliştirdiği projeyle dünya birincisi oldu
YEREL HABERLER Malatyalı öğrenci geliştirdiği projeyle Amerika’da ...
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattı
Minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü
Malatya’da şimşekler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Malatya’da şimşekler geceyi aydınlattı
Malatya'da korkutan deprem
YEREL HABERLER Malatya'da korkutan deprem
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem