Başkan Gürkan, “Malatya’mızı geleceğe hazırlıyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Malatya Valisi Aydın Baruş ile birlikte, Hürriyet Parkı, Anıt Çevresi, Kanal boyu ve Millet bahçesinde incelemelerde bulundu. Başkan Gürkan Malatya’yı daha yaşanabilir bir şehir hüviyetine kavuşturmak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirtti.

Vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan, Hürriyet Parkı, Anıt Çevresi, Kanal boyunun daha nezih bir görünüme kavuşturulması için çalışmalar başlattıklarını belirten Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz fiziki hizmetlerin yanında vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla zaman geçirebilecekleri nezih mekânlar hazırlamak içinde ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisindeler. Malatyalı Hemşehrilerimiz yoğun olarak kullandığı bu alanların daha nezih ve kullanışlı bir hale getirilmesi için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Anıt Çevresindeki (Ordu Evi Karşısı) havuzların bulunduğu alanda yenileme çalışmaları gerçekleştirerek bu alanın daha kullanılır bir hale gelmesini sağlayacağız. Hürriyet Parkı içerisinde de eskimiş ve yıpranmış olan alanları vatandaşlarımız için daha kullanılır bir hale getirmek için ekiplerimiz çalışmalar gerçekleştirecekler. İlimizin yeşil dokusuna önemli bir katkı sağlayacak olan Millet Bahçesinde de çalışmalarımızı tamamladık. Malatya’mıza güzel nezih bir mekân kazandırmış olduk. Huzur kenti olan Malatya’mızı geleceğe daha çağdaş ve modern bir şekilde hazırlamak için çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

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