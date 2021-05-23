Çınar, yol yenileme hizmetlerini inceledi Çınar: “Yeşiltepe, yeni yatırımlarla daha cazip hale geliyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çınar, yol yenileme hizmetlerini inceledi Çınar: “Yeşiltepe, yeni yatırımlarla daha cazip hale geliyor”

İHA

Çınar, yol yenileme hizmetlerini inceledi Çınar: “Yeşiltepe, yeni yatırımlarla daha cazip hale geliyor”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi İsmail Caner Kaymaz, AK Parti Yeşilyurt Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Yaylacı, Bünyamin Yıldız ve Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır ile birlikte sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.
Çınar, “ Yeşilyurt’umuzun her noktasını sağlıklı, planlı ve kalıcı yatırımlarımızla değerli ve özel hale getirmekteyiz. Kalite standardı yüksek hizmetlerimizle ilçemizdeki yaşam seviyesini her geçen gün daha güzel ve modern hale getiriyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediyesinin Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nin çehresini değiştiren önemli yatırımlarda bulunduğunu söyleyen Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır, “Yeşilyurt Belediyemizin mahallemize verdiği değer ilk etap kentsel dönüşüm projesiyle başladı. Muhtar Evimiz, Sağlık Ocağımız, Semt Pazarımız, Millet Kıraathanemiz, yol yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarıyla da mahallemizin çehresi ciddi seviyede değişmeye başladı. Yeşilyurt Belediyemiz her zaman yanımızdadır, bizlerde hem belediyemizin hem de Başkanımızın yanındayız. Tüm ekibine bu güzel hizmetlerinden dolayı canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde alt yapısı tamamlanan sokakları kalıcı ve nitelikli yatırımlarla konforlu hale getirdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Bölgede alt yapıyla ilgili çalışmalar yürüten ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarını tamamladığı Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizdeki 600 metre uzunluğundaki bu yolumuzun asfalta hazır hale getirmek için öncelikle mevcut yolun üst yapı çalışmaları tamamlandı. İlçemizin tüm bölgelerinde olduğu gibi burada da planlı bir çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz yolumuzu öncelikle kazıyarak hazır hale getirdikten sonra finisherli tam kaplamalı sıcak asfalt serimiyle konforlu hale getirdi” ifadelerini kullandı.
Yeşiltepe bölgesinin gelişimine ışık tutacak yatırımlara yenilerini eklemeye devam ettiklerine dikkat çeken Çınar, “ Yeşiltepe’nin tüm bölgelerinde olduğu gibi Hoca Ahmet Yesevi Mahallemize de önemli yatırımlarda bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz. TOKİ ile işbirliği halinde tamamladığımız ve vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve huzur içerisinde yaşadığı birinci etap kentsel dönüşüm projemizin uygulandığı bölgenin yan tarafındaki yollarımızı baştan aşağıya yeniliyoruz.383 konut ve 6 dükkanın yanı sıra Cami, Millet Kıraathanesi ve farklı aktivitelerin yapılabileceği çok amaçlı alanlarımızın olduğu, bölgemizin sosyal gelişimine büyük katkılar sunan buradaki kentsel dönüşüm projemiz, Yeşiltepe’ye farklı bir kimlik kazandırmıştır. Kentsel dönüşüm proje alanındaki diğer çalışmaları tamamlamak için de ekiplerimiz yoğun bir tempoyla çalışıyor. İlçemizin tüm bölgelerinin ihtiyaç duyduğu yatırımları belirli bir plan doğrultusunda yerine getirip, her caddemizi ve sokağımızı daha değerli ve özel hale getirmeye devam ediyoruz. Mahalle muhtarlarımız, esnaflarımız ve mahalle sakinlerimizle gönül birliği ekseninde gerçekleşen çalışmalarla Yeşilyurt’umuzun geleceğine güzel eserler emanet ediyoruz. Bütün yaşam alanlarımızı tek tek geziyoruz, inceliyoruz, sorunları yerinde tespit edip kalıcı çözümlerle vatandaşlarımızın huzurlu ve güzel alanlarda yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Yeşiltepe’nin her noktasının daha fazla gelişmesi ve tercih edilmesi içinde yatırımlarımızı sürdürmekteyiz. Yaptığımız yatırımların meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladık. Bölgede yaptığımız yatırımlar neticesinde daha güzel sosyal yaşam alanları, konutlar ve yollarla birlikte bölgenin hüviyeti ve yaşam seviyesi de yükselmeye başladı. Hemşerilerimiz kalitesi yükselen sokak ve caddelerde gönül rahatlığıyla hayatlarını sürdürüyorlar. Mahalle sakinlerimizin semt pazarı ihtiyacını gidermek amacıyla başlattığımız Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Market projemizi tamamlamak üzereyiz, yakında açılışını yapacağız. Esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı güzel bir alanda buluşturup, alış verişlerin daha nezih ve modern alanlarda yapılmasını sağlayacağız. Bölgenin ihtiyaç duyduğu Millet Kıraathanesi içinde çalışmalara başladık, inşallah buraya güzel bir kültür yatırımının yanı sıra spor tesisi ve park alanı daha kazandıracağız. Kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki yatırımlar, alt ve üst yapı hizmetleri, açılan ve açılacak yollar, çevre düzenlemeleriyle birlikte bu bölgemizin yaşam standartını daha kaliteli bir düzeye ulaştıracağız. Projelerimiz tamamlandıkça bölgeye olan ilginin de arttığını görüyoruz inşallah diğer yatırımlarımızla birlikte burası yeni bir yaşam alanı olup, Yeşiltepe’nin değişen ve gelişen yüzüne bir değer daha kazandırmış olacağız” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade eden mahalle sakinleri de, Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya OSB’de yeni fabrikalar kuruluyor Sadıkoğlu: “12 bin kişinin istihdam edileceği alanların önünü açtık”
YEREL HABERLER Malatya OSB’de yeni fabrikalar kuruluyor Sadıkoğlu: ...
Malatya, Dünya birincisi genciyle gurur duyuyor
YEREL HABERLER Malatya, Dünya birincisi genciyle gurur duyuyor
Battalgazi Belediyesi’nin anneler günü yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nin anneler günü yarışması ...
Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Baharla şenlenen hayvanat bahçesi ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Baharla şenlenen hayvanat bahçesi ziyaretçilerini ...
Malatya'da İYİ Parti binasına sopalı saldırı
YEREL HABERLER Malatya'da İYİ Parti binasına sopalı saldırı
Kısıtlamada dışarı çıkanlara ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamada dışarı çıkanlara ceza
Malatya’da ekmeğe zam Şu anda 1.5 TL'den satılan 200 gram pide ekmeği 2 TL'ye çıkartılması için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Malatya’da ekmeğe zam Şu anda 1.5 TL'den satılan 200 ...
Malatya'da müzakere yapan ekiplerin üzerine ateş açtı
YEREL HABERLER Malatya'da müzakere yapan ekiplerin üzerine ateş açtı
Malatya’da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
YEREL HABERLER Malatya’da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
OSB Arıtma Tesisi 2022 yılı sonunda bitecek
YEREL HABERLER OSB Arıtma Tesisi 2022 yılı sonunda bitecek
Tüfenkci'de'den Meral Akşener'e sert tepki AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci: "Bazı muhalefet liderleri Amerika’ya ve Netanyahu’ya ses çıkaramadığı için utanmadan sıkılmadan Cumhurbaşkanımız'a saldırıyorlar"
YEREL HABERLER Tüfenkci'de'den Meral Akşener'e sert tepki AK Parti ...
Darende’de koronaya karşı 9 bin kişi aşılandı
YEREL HABERLER Darende’de koronaya karşı 9 bin kişi aşılandı
Kayısıda tahmini rekolte 2 haftada belirlenecek
YEREL HABERLER Kayısıda tahmini rekolte 2 haftada belirlenecek
Doğanşehir Kütüphanesi Haziran’da tamamlanacak
YEREL HABERLER Doğanşehir Kütüphanesi Haziran’da tamamlanacak
Malatya'da 11 saatte 8 deprem oldu
YEREL HABERLER Malatya'da 11 saatte 8 deprem oldu
OSB Meslek Yüksekokulunda görev değişimi
YEREL HABERLER OSB Meslek Yüksekokulunda görev değişimi
Malatyalı öğrenci geliştirdiği projeyle Amerika’da birincilik kazandı Bodrum kattaki laboratuvarda geliştirdiği projeyle dünya birincisi oldu
YEREL HABERLER Malatyalı öğrenci geliştirdiği projeyle Amerika’da ...
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattı
Minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü
Malatya’da şimşekler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Malatya’da şimşekler geceyi aydınlattı
Malatya'da korkutan deprem
YEREL HABERLER Malatya'da korkutan deprem
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem