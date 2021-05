Çınar, yol yenileme hizmetlerini inceledi Çınar: “Yeşiltepe, yeni yatırımlarla daha cazip hale geliyor”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi İsmail Caner Kaymaz, AK Parti Yeşilyurt Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Yaylacı, Bünyamin Yıldız ve Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır ile birlikte sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Çınar, “ Yeşilyurt’umuzun her noktasını sağlıklı, planlı ve kalıcı yatırımlarımızla değerli ve özel hale getirmekteyiz. Kalite standardı yüksek hizmetlerimizle ilçemizdeki yaşam seviyesini her geçen gün daha güzel ve modern hale getiriyoruz” dedi.



Yeşilyurt Belediyesinin Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nin çehresini değiştiren önemli yatırımlarda bulunduğunu söyleyen Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır, “Yeşilyurt Belediyemizin mahallemize verdiği değer ilk etap kentsel dönüşüm projesiyle başladı. Muhtar Evimiz, Sağlık Ocağımız, Semt Pazarımız, Millet Kıraathanemiz, yol yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarıyla da mahallemizin çehresi ciddi seviyede değişmeye başladı. Yeşilyurt Belediyemiz her zaman yanımızdadır, bizlerde hem belediyemizin hem de Başkanımızın yanındayız. Tüm ekibine bu güzel hizmetlerinden dolayı canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde alt yapısı tamamlanan sokakları kalıcı ve nitelikli yatırımlarla konforlu hale getirdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Bölgede alt yapıyla ilgili çalışmalar yürüten ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarını tamamladığı Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizdeki 600 metre uzunluğundaki bu yolumuzun asfalta hazır hale getirmek için öncelikle mevcut yolun üst yapı çalışmaları tamamlandı. İlçemizin tüm bölgelerinde olduğu gibi burada da planlı bir çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz yolumuzu öncelikle kazıyarak hazır hale getirdikten sonra finisherli tam kaplamalı sıcak asfalt serimiyle konforlu hale getirdi” ifadelerini kullandı.

Yeşiltepe bölgesinin gelişimine ışık tutacak yatırımlara yenilerini eklemeye devam ettiklerine dikkat çeken Çınar, “ Yeşiltepe’nin tüm bölgelerinde olduğu gibi Hoca Ahmet Yesevi Mahallemize de önemli yatırımlarda bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz. TOKİ ile işbirliği halinde tamamladığımız ve vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve huzur içerisinde yaşadığı birinci etap kentsel dönüşüm projemizin uygulandığı bölgenin yan tarafındaki yollarımızı baştan aşağıya yeniliyoruz.383 konut ve 6 dükkanın yanı sıra Cami, Millet Kıraathanesi ve farklı aktivitelerin yapılabileceği çok amaçlı alanlarımızın olduğu, bölgemizin sosyal gelişimine büyük katkılar sunan buradaki kentsel dönüşüm projemiz, Yeşiltepe’ye farklı bir kimlik kazandırmıştır. Kentsel dönüşüm proje alanındaki diğer çalışmaları tamamlamak için de ekiplerimiz yoğun bir tempoyla çalışıyor. İlçemizin tüm bölgelerinin ihtiyaç duyduğu yatırımları belirli bir plan doğrultusunda yerine getirip, her caddemizi ve sokağımızı daha değerli ve özel hale getirmeye devam ediyoruz. Mahalle muhtarlarımız, esnaflarımız ve mahalle sakinlerimizle gönül birliği ekseninde gerçekleşen çalışmalarla Yeşilyurt’umuzun geleceğine güzel eserler emanet ediyoruz. Bütün yaşam alanlarımızı tek tek geziyoruz, inceliyoruz, sorunları yerinde tespit edip kalıcı çözümlerle vatandaşlarımızın huzurlu ve güzel alanlarda yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Yeşiltepe’nin her noktasının daha fazla gelişmesi ve tercih edilmesi içinde yatırımlarımızı sürdürmekteyiz. Yaptığımız yatırımların meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladık. Bölgede yaptığımız yatırımlar neticesinde daha güzel sosyal yaşam alanları, konutlar ve yollarla birlikte bölgenin hüviyeti ve yaşam seviyesi de yükselmeye başladı. Hemşerilerimiz kalitesi yükselen sokak ve caddelerde gönül rahatlığıyla hayatlarını sürdürüyorlar. Mahalle sakinlerimizin semt pazarı ihtiyacını gidermek amacıyla başlattığımız Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Market projemizi tamamlamak üzereyiz, yakında açılışını yapacağız. Esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı güzel bir alanda buluşturup, alış verişlerin daha nezih ve modern alanlarda yapılmasını sağlayacağız. Bölgenin ihtiyaç duyduğu Millet Kıraathanesi içinde çalışmalara başladık, inşallah buraya güzel bir kültür yatırımının yanı sıra spor tesisi ve park alanı daha kazandıracağız. Kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki yatırımlar, alt ve üst yapı hizmetleri, açılan ve açılacak yollar, çevre düzenlemeleriyle birlikte bu bölgemizin yaşam standartını daha kaliteli bir düzeye ulaştıracağız. Projelerimiz tamamlandıkça bölgeye olan ilginin de arttığını görüyoruz inşallah diğer yatırımlarımızla birlikte burası yeni bir yaşam alanı olup, Yeşiltepe’nin değişen ve gelişen yüzüne bir değer daha kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade eden mahalle sakinleri de, Çınar’a teşekkürlerini sundular.

