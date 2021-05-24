Vefalı kedi duygulandırdı Ölmek üzere olan yaralı kedinin başından bekledi

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Malatya’da aracının çarpması sonrası can çekişen arkadaşının başından ayrılmayan kedi, görenleri duygulandırdı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Çöşnük mahallesinde bir araç karşıdan karşıya geçmek isteyen kediye çarptı. Araç sürücüsü yaralı kediye müdahale etmeyerek olay yerinden ayrıldı. Başka bir kediyse yaralı arkadaşının başına gelerek, can çekiştiği anlarda yanından ayrılmadı. Görenleri duygulandıran anlar bir vatandaş tarafından da cep telefonuyla görüntülendi.

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