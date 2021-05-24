İnönü Üniversitesi’nin yeşil kampüste hedefi büyük

Malatya İnönü Üniversitesi’nin yeşil kampüste Türkiye’de ilk 10, dünya sıralamasında ise ilk 100’ün içerisinde yer almak istiyor.

İnönü Üniversitesi Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Sıfır Atık Eğitim Semineri İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Seminere, İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Yeşil Kampüs Koordinatörü Dr. Öğr Üyesi Cemal Koyunoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Kalkan, Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisleri Pınar Öcal ve İlkay Yılmaz Özkay ile İnönü Üniversitesi Atık Birim Sorumluları katıldı.

Seminerde, Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisleri tarafından yapılan sunumla İnönü Üniversitesi Atık Birim Sorumluları bilgilendirildi.

Seminerin açılış konuşmalarını yapan Dr. Öğr Üyesi Cemal Koyunoğlu, İnönü Üniversitesi Yeşil Kampüs Koordinatörlüğünün çalışma stratejisinden ve kurulma amacından söz etti. Koyunoğlu, “Özellikle son yıllarda dünya nüfusunun hızla artması ve buna bağlı olarak ekonomik gelişmelerle tüketim hızla artmış, sınırlı kaynaklar çok hor kullanılmıştır. Bu durumdan sadece ekonomik kaynaklar değil doğal kaynaklar da etkileniyor. Gelecek nesillere bırakmamız gereken bu kaynakların israfı söz konusudur. İşte bu noktada dünyada bir bilinçlenme ortaya çıkmış ve bu kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması adına neler yapılması gerektiği konusunda insanlar düşünmeye başlamıştır. Bu bilinçlenme Türkiye’de de belli bir seviyeye gelmiştir” dedi.

Koyunoğlu, yeşil kampüste yüksek sıralarda hedefleri olduğuna dikkat çekerek, “ Buna bağlı olarak üniversitemiz de bu konuda geri kalmamış ve çok iyi mesafeler kat ederek Yeşil Kampüs (Green Metric) sıralamasında dünya üniversiteleri arasında şu anda 340. sıraya çıkmıştır. Hedefimiz bunu bir adım daha ileri götürerek Türkiye sıralamasında ilk 10’a girmektir. Dünya sıralamasında ise üniversitemizin ilk 100’ün içerisinde yer almasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Ziraat Yüksek Mühendisi Pınar Öcal, “Sıfır Atık Uygulaması” konulu sunumuyla Sıfır Atık Projesi hakkında dikkat edilmesi gereken adımları anlattı. Ziraat Yüksek Mühendisi İlkay Yılmaz Özkay ise “Sıfır Atık Bilgi Sistemi” başlığıyla yaptığı sunumda Sıfır Atık Bilgi sisteminin kimler tarafından kullanılacağı ve kimlerin erişim sağlayacağına dair bilgiler verdi.

Seminer soru cevap bölümünün ardından son buldu.

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