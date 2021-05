Başkan Sadıkoğlu'ndan viyadük tepkisi Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu: "Lojistik imkanların artmasını beklerken bir viyadüğe alternatif üretemedik”

Turgut Özal Viyadüğü’nde meydana gelen trafik kazası üzerine açıklamalarda bulunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu; “Sanayimiz için lojistik imkanların artmasını beklerken bir viyadüğe alternatif üretemedik, denizi geçmek isterken yine derede boğuluyoruz” dedi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Beylerderesi Turgut Özal Viyadüğü’nde meydana gelen ve trafiğin uzun süre kapanmasına neden olan zincirleme trafik kazası üzerine açıklamalarda bulundu.

Başkan Sadıkoğlu, “8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hamdolsun bir can kaybı yaşanmadı. Ancak yaşanan kaza bir kez daha şehir, organize sanayi bölgesi ve şehirler arası trafiğinin kilitlenmesine yol açtı. Yaşanan bu kaza malum mevkide yaşanan ilk kaza değil. Hatırlanacağı üzere daha önce yaşanan kazalarda da trafik yine kilitlenmiş, oluşan araç kuyrukları nedeniyle servis araçları sanayi bölgemize giriş yapamamış ve çalışanlarımız mesailerine başlayamamıştı. Bugün meydana gelen kaza sonucunda da aynı manzara yaşandı. Yarın yaşanacak olası bir kazada da göreceğimiz manzara bundan farklı olmayacak” dedi.



Çözüm çağrısını yineledi

Sadıkoğlu daha önce yaptığı açıklamaları hatırlatarak, “Daha önce de konunun yetkililer tarafından acil ve ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini defalarca dile getirmiştik. Şehrimizi ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Karaismailoğlu’na da konuyu bizzat iletmiştik. Bugün meydana gelen kaza ve ortaya çıkan sonuç taleplerimizin haklılığını bir kez daha ortaya koydu. Beylerderesi mevkiinde kullandığımız eski karayolu bildiğiniz gibi bugün sular altında. Mevcut viyadüğün ise herhangi bir alternatifi bulunmuyor. Peki ne olacak? Her kaza sonrası aynı şekilde şehir ve şehirler arası trafiğin durmasına, işçilerimizin iş başı yapamamasına seyirci mi kalacağız? Bölgedeki ulaşım çalışmalarında yapılan yanlış risk analizi ve bunun doğurduğu sorunlar gün gibi ortada. Şubat ayında yapılan bir açıklamada bu güzergahta alternatif bir viyadük yapılacağına dair beyanatlar olmuştu ancak şu ana kadar bir gelişme yaşanmadı. Sadece bizler değil tüm Malatya halkı sürekli olarak dillendirdiğimiz bu konu hakkında somut bir çalışma yapıldığını görmek istiyor” ifadelerini kullandı.



“Denizi geçmek isterken yine derede boğuluyoruz”

Konunun sadece bir trafik sorunundan ibaret olmadığının altını çizen Başkan Sadıkoğlu “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, uzun yıllar hak ettiği değeri görmeyerek adeta yerinde sayan sanayimizi geliştirmek adına büyük bir özveri ile çalışıyor, Malatya ekonomisini sanayi ve diğer tüm üretim alanlarında büyüterek bölgesinde bir üst lige çıkartmak için çabalıyoruz. Bu amaçla şehrimize ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarını davet ederek, insanımıza daha fazla iş kapısı aralanması adına burada üretim yapmalarını teşvik ediyoruz. Ancak bilindiği gibi ‘lojistik’ konusu sanayimizin temel taşlarından ve yatırımcıların en önemli kriterlerinden biri. Bizler şehrimizdeki hava ve demir yolları imkanlarının da gelişmesini, sanayimizin geleceği adına şehrimizin ulaşım ve lojistik alternatiflerinin arttırılmasını arzu ederken; sanayimizin yanı başında, şehir ulaşımının can damarı sayılan bu noktada sürekli aynı problemlerin yaşanmasından, Malatya’mızın ve OSB’mizin bu tip konularla gündeme gelmesinden gerçekten üzüntü duyuyoruz, tabiri caiz ise ‘Denizi geçmek isterken yine derede boğuluyoruz’” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.