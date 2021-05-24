Adem Büyük’ ten Lille’in Türk yıldızlarına tebrik

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Yeni Malatyaspor’un başarılı futbolcusu Adem Büyük, Fransa’da şampiyonluk yaşayan Türk futbolcuları sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik Fransa’da elde etikleri başarıyla 7’den 70’e herkesi gururlandırdı. Geçtiğimiz gün ligin bitmesiyle şampiyonluğunu ilan eden Lille’nin Türk yıldızlarına her kesimden tebrik mesajı geliyor. Yeni Malatyaspor’un başarılı futbolcusu Adem Büyük de Lille’in milli oyuncuları unutmadı. Başarılı futbolcu, sosyal medya üzerinden yıldız futbolcuların fotoğrafını paylaşarak, “Tebrikler, gurur” ifadesine yer verdi.

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