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Tarihi Yeşilyurt konaklarındaki müzelere dikkat çekildi Çınar: “Müzeler, köklü tarihimizi geleceğe taşıyan bir köprüdür”

İHA

Tarihi Yeşilyurt konaklarındaki müzelere dikkat çekildi Çınar: “Müzeler, köklü tarihimizi geleceğe taşıyan bir köprüdür”

Malatya’nın Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Müzeler Haftası’ nedeniyle Tarihi Yeşilyurt Konaklarında hizmete sunulan müzeleri gezip, bölgenin kültürel mirasını yansıtan nostaljik eserleri incelediler.
Yeşilyurt’un tarihsel ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmak ve turizm potansiyelini hareketlendirmek amacıyla Yeşilyurt Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen restorasyon ve dönüşüm projesiyle baştan aşağıya değişen Tarihi Yeşilyurt Konaklarında, bölgenin eşsiz yemekleri, meslekleri, yöresel eşyalar, kahve kültürü, çocuk oyunları ve geleneksel hayatı yansıtan farklı temalı müzeler kuruldu.
Müzecilik faaliyetleriyle Kadim Çırmıhtı’nın köklü tarihini ön plana çıkartılmasını sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla gerçeğe dönüşen Mahmut ÇalıkAhmet Çalık Tekstil Müzesi, Kahve Konağı, Gastronomi Konağı, Kent Belleği, Mutfak Sanatları Merkezi, Gedik Kültür Merkezindeki Cezaevi, Çoban ve El Sanatları Müzesi ile Beylerderesi’nde ki Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesi, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra gezginler, film yapımcıları ve youtuberlerin büyük ilgisini çekiyor.
Her yıl 18 ile 24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan ‘Müzeler Haftası’ nedeniyle Tarihi Yeşilyurt Konaklarında hizmete sunulan müzeleri ziyaret eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve Mahalle Muhtarları, bölgenin tarihsel ve kültürel hazinelerinin ön plana çıkmasına yönelik yürütülen çalışmaları yerinde incelediler.
Çırmıhtı’ya özgü dokumacılık kültürüne ait yaklaşık bin 500 adet nostaljik eser ve tekstil ürünlerinin sergilendiği Mahmut ÇalıkAhmet Çalık Tekstil Müzesindeki birbirinden özel eşyaları inceleyen Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kumaş üzerine ahşap boya baskı yaptılar.
Ziyarete katılan Hıroğlu Mahallesi Muhtarı Uğur Topaloğlu, Hamidiye Mahallesi Muhtarı Kazım Karabekir Canal ve Çırmıktılılar Dernek Başkanı Şerafettin Durak, Çırmıhtı bölgesinde yaklaşık 1,5 kilometre alana yedi farklı müzeyi yerleştirip bölgenin turizm ve ekonomik hayatının hareketlenmesine vesile olacak yatırımlar kazandıran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.
Müzeler Haftasını kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise geçmişle bugünü buluşturan ve kültürleri kaynaştıran müzelerin ülkelerin kültürel yaşamının ayrılmaz ögesi durumunda olduğunu söyledi.
Yeşilyurt’un turizm potansiyelini hareketlendirmek hedefiyle farklı temalı müzeler kurduklarını ifade eden Çınar, “Her bir köşesi tarih barındıran kentimizin ve ilçemizin doğa ve kültür varlıklarının tanıtılması, korunması ,onarılması, saklanması ve gelecek kuşaklara aktarılması için kısa süre içerisinde 8 adet müzeyi Yeşilyurt’umuza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. İlçemizin kültürel varlıklarının, mesleklerinin, yemeklerinin ve yöresel eşyalarının, kısacası geleneksel hayatının tüm güzelliklerini bizlerde kurduğumuz müzeler sayesinde ön plana çıkartıyoruz.
Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda ki müzelerimizin yanı sıra Gedik Kültür Merkezimizdeki El Sanatları Galerisi, Cezaevi Müzesi, Çoban Müzesi ve Beylerderesi Şehir Parkı içerisindeki Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesi ile büyük bir farkındalık oluşturduk. Müzelerimizin bir çoğunu tamamladık, bazılarının yapım işleri devam ediyor. Pandemi sürecini sağlıklı bir şekilde atlattıktan sonra buradaki müzelerimizin yoğun ilgi göreceğine inanıyorum. Tarihsel zenginliklere sahip kentimizin ve ilçemizin geçmiş kültürünü en güzel şekilde anlatmaya ve tanıtmaya büyük önem veriyoruz. Burayı ziyaret edenler bir nevi tarihsel bir yolculuğa çıkmış oluyorlar. Restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırmaları, müzeler ve çevre düzenleme çalışmalarımız neticesinde bölgemizde çekilen dizi, film ve klip gibi çekimleri sayesinde meyvelerini toplamaya başladık. Her noktası kültürel bir hazineyi barındıran bu bölgemizin tarihi, kültürü, gastronomisi ve geleneksel hayatının daha geniş kesimlere ulaştırmak adına tanıtım faaliyetlerimize bu şekilde ağırlık verdik.Yeşilyurt’un geçmişten gelen o tarihi zenginliklerinin sanatsal ve kültürel etkinliklerle dünyanın dört bir tarafına ulaşmasını sağlıyoruz. Sanatsal etkinlikler sayesinde Yeşilyurt’umuza olan ilginin daha fazla artacağına inanıyorum. Bölgeye olan ilginin artması ekonominin hareketlenmesine vesile olacaktır. Burayı ziyaret edenler bir yandan kültürümüzü öğrenirken diğer taraftan da esnaflardan alış veriş yapacak, otellerimizde kalacak, lokantalarımızda yemek yiyecek, tüm bunları ön plana koyduğumuzda Yeşilyurt’umuzu hem tanıtıp hem de ekonomik hayatının daha iyi bir seviyeye gelmesine katkı sunmuş olacağız. Bununla birlikte bölgemize özgü yemeklerimizden kiraz yaprağı sarma köftemiz başta olmak üzere tüm yemeklerimizin ve tarımsal ürünlerimizin tescil süreçlerini de yakından takip ediyoruz, bazılarını tescil ettirdik, diğerleriyle ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu Malatya ve Yeşilyurt’umuz tüm özel ve farklı yönlerini bu tür tanıtım faaliyetleriyle daha fazla kesime ulaştırmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bölgemizde yürüttüğümüz restorasyon projelerimiz, müzelerimiz, sokak sağlıklaştırma projelerimizle kentimize ve ilçemize görsel bir zenginliğin yanı sıra farklı bir dinamizm ve hareketlilik getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
Müzelerin tarihi ve kültürel zenginliklerin geleceğe taşınmasında önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç de, “ Müzeler dendiği zaman kent ve şehir müzeleri, etnografya ve arkeoloji müzeleri geliyor ancak bulunduğu yörenin tüm özelliklerini yansıyan bu tür tematik ve butik tarzındaki müzelerinde çok büyük bir önemi vardır. Yeşilyurt Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan bu tür müzeler, bölgenin tarihi ve kültürünü yansıtmaktadır. Bu tür müzeler her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Çırmıhtı bölgemize özgü gerek dokumacılık mesleği gerekse de diğer geleneksel hayatı anlatan ve tanıtan çok güzel müzeler kuruldu. Köklü bir meslek dalı olan dokumacılık mesleğinin tüm boyutlarıyla sergilendiği ve anlatıldığı buradaki müzemiz, bölgemize farklı bir güzellik kazandırmıştır. Bir zamanlar buradaki evlerin altında imalat alanları kurulmuş, dokuma tezgahlarının sesi ilçeyi sarmış ve zamanla da bu meslek dalı gelişmiş, burada tecrübe edinen birçok sanayici ve işadamımız İstanbul başta olmak üzere bir çok büyük kente giderek bu mesleği ilerletmişler. Ülkemizde tekstil alanında kendisini ispatlamış, büyük fabrikalar kurmuş çok sayıda işadamı bu bölgede yetişmiştir. Yeşilyurt Belediyemiz tarafından projesi ve tasarımı yapılıp, bu bölgenin yetiştirdiği değerli işadamlarından Ahmet Çalık’ın destekleriyle çok güzel bir tekstil müzesi kazandırıldı. Tekstil Müzesi dışında 8 adet farklı temalı müzenin kurulmasına öncülük ederek bölgenin tarihi, kültürü ve turizmin hareketlenmesine yönelik güzel çalışmaların altına imza atan Yeşilyurt Belediye Başkanımız ve ekibini kutlarım” ifadelerini kullandı.

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